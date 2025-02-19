الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الأقصر يشيد بدور المبادرات الرئاسية الصحية في الكشف المبكر عن الأمراض

أثناء اللقاء، فيتو
أثناء اللقاء، فيتو

أشاد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بالمبادرات الرئاسية لتحسين صحة الإنسان المصري وأبرزها مبادرة " 100 مليون صحة " مشيرًا إلى الدور الهام للقوافل الطبية المجانية ومساهمتها في القضاء على الأمراض.

مبادرة 100 مليون صحة بالأقصر 


جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد من وزارة الصحة ضم كلا من؛ الدكتور حاتم أمين المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة والدكتور خالد عبد العزيز المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام والدكتور محمد العزب منسق لجنة سرطان عنق الرحم بالمبادرة الرئاسية للأورام والدكتورة نيرفانا مجدي عضو المكتب التنفيذي للمبادرة الرئاسية بحضور نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد.


أثنى المحافظ على القافلة الطبية المجانية التي يتم تنفيذها بمحافظة الأقصر للكشف المبكر عن أورام الثدي وعنق الرحم للنساء، والكشف المبكر عن أورام البروستاتا للرجال، والكشف المبكر عن أورام الرئة والقولون والأمراض المزمنة كالضغط والسكر للرجال والنساء، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " ١٠٠ مليون صحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر مبادرة مليون صحة وزراة الصحة محافظ الأقصر القوافل الطبية صحة الانسان

مواد متعلقة

تفاصيل استقبال ملك إسبانيا للرئيس السيسي (صور)

وكيل صحة الأقصر يتفقد قافلة حاجر الأقالتة

يصل للصقيع ليلا، حالة الطقس اليوم في الأقصر

محافظ الأقصر يشهد توقيع عقود إيجار المجمعات الصناعية الحرفية بقرية السلام

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

السعودية توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية وتمنحها مفردة دون تجديد

من أسبانيا، رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قرار سار من إدارة الزمالك للاعبين قبل القمة

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

نجم الأهلي ينشر رسالة غامضة قبل مواجهة الزمالك

مدبولي يكشف حقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية، العملة الخضراء وصلت لهذا المستوى

منوعات

المزيد

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد في أسعار القمح والدقيق اليوم الأربعاء 19-2-2025

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاربعاء 19-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ووجدك عائلا فأغنى»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح نعم الله على رسوله

هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟ الإفتاء تجيب

معنى «كن فيكون»، تفسير الشعراوي للآية 82 من سورة يونس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية