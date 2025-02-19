محافظ الأقصر يشيد بدور المبادرات الرئاسية الصحية في الكشف المبكر عن الأمراض

أشاد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بالمبادرات الرئاسية لتحسين صحة الإنسان المصري وأبرزها مبادرة " 100 مليون صحة " مشيرًا إلى الدور الهام للقوافل الطبية المجانية ومساهمتها في القضاء على الأمراض.

مبادرة 100 مليون صحة بالأقصر



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد من وزارة الصحة ضم كلا من؛ الدكتور حاتم أمين المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة والدكتور خالد عبد العزيز المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام والدكتور محمد العزب منسق لجنة سرطان عنق الرحم بالمبادرة الرئاسية للأورام والدكتورة نيرفانا مجدي عضو المكتب التنفيذي للمبادرة الرئاسية بحضور نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد.



أثنى المحافظ على القافلة الطبية المجانية التي يتم تنفيذها بمحافظة الأقصر للكشف المبكر عن أورام الثدي وعنق الرحم للنساء، والكشف المبكر عن أورام البروستاتا للرجال، والكشف المبكر عن أورام الرئة والقولون والأمراض المزمنة كالضغط والسكر للرجال والنساء، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " ١٠٠ مليون صحة.

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