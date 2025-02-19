نائب محافظ الأقصر يتفقد أكبر قافلة طبية للكشف عن الأورام (صور)

ترأس الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر اجتماعا مع وفد وزارة الصحة لمتابعة أعمال القافلة الطبية بحضور الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر والدكتور محمد شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

أكبر قافلة للكشف عن الأورام في الأقصر

وعقب الاجتماع قام نائب محافظ الأقصر بجولة تفقد خلالها سير عمل القافلة التي تتم تحت رعاية نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، حيث تم تخصيص سيارات مجهزة للكشف طوال مدة القافلة التي تستمر حتي يوم الجمعة بميدان الملك عبد الله بجوار مسجد الشبان المسلمين وأمام النصب التذكاري بالقرب من طريق الكباش بمدينة الأقصر.

واطلع نائب المحافظ على آراء المستفيدين من القافلة، حيث أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة لتحسين مستوى الصحة من خلال الكشف المجاني بأحدث الأجهزة وتوفير الأدوية.

تضمنت القافلة اتاحة التطعيم ضد سرطان عنق الرحم للفتيات من سن 9 إلى 20 عاما، مع توافر العيادات المتنقلة بكافة الإمكانيات من أشعة وكشف وشارك فيها نحو 51 رائدة مجتمعية من الرائدات التابعات لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لتوجيه السيدات نحو الكشف وتقديم التوعية للمستفيدات من القافلة.

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