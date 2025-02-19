الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ الأقصر يتفقد أكبر قافلة طبية للكشف عن الأورام (صور)

أثناء الجولة، فيتو
أثناء الجولة، فيتو

ترأس الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر اجتماعا مع وفد وزارة الصحة لمتابعة أعمال القافلة الطبية بحضور الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر والدكتور محمد شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

أكبر قافلة للكشف عن الأورام في الأقصر 

وعقب الاجتماع قام نائب محافظ الأقصر بجولة تفقد خلالها سير عمل القافلة التي تتم تحت رعاية نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، حيث تم تخصيص سيارات مجهزة للكشف طوال مدة القافلة التي تستمر حتي يوم الجمعة بميدان الملك عبد الله بجوار مسجد الشبان المسلمين وأمام النصب التذكاري بالقرب من طريق الكباش بمدينة الأقصر.

واطلع نائب المحافظ على آراء المستفيدين من القافلة، حيث أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة لتحسين مستوى الصحة من خلال الكشف المجاني بأحدث الأجهزة وتوفير الأدوية.

 

تضمنت القافلة اتاحة التطعيم ضد سرطان عنق الرحم للفتيات من سن 9 إلى 20 عاما، مع توافر العيادات المتنقلة بكافة الإمكانيات من أشعة وكشف وشارك فيها نحو 51 رائدة مجتمعية من الرائدات التابعات لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لتوجيه السيدات نحو الكشف وتقديم التوعية للمستفيدات من القافلة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظ الأقصر نائب محافظ الاقصر القافلة الطبية الرعاية الصحية وزارة الصحة

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يشيد بدور المبادرات الرئاسية الصحية في الكشف المبكر عن الأمراض

محافظ الأقصر لأهالي الزنيقة: القرية ستشهد أعمال تطوير في كافة القطاعات (صور)

وكيل صحة الأقصر يتفقد قافلة حاجر الأقالتة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

الحسم غدا، خبير يتوقع السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة

السعودية توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية وتمنحها مفردة دون تجديد

من أسبانيا، رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مدبولي يكشف حقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

قرار سار من إدارة الزمالك للاعبين قبل القمة

نجم الأهلي ينشر رسالة غامضة قبل مواجهة الزمالك

تسمم 5 طلاب بجامعة المنيا بسبب تناول وجبة طعام فاسدة

منوعات

المزيد

ينتقد اللون والتكنولوجيا، ترامب يثير المخاوف حول مستقبل الطائرة الرئاسية

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد في أسعار القمح والدقيق اليوم الأربعاء 19-2-2025

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاربعاء 19-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البرتقال في المنام وعلاقتها بكشف الأمور الخفية

«ووجدك عائلا فأغنى»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح نعم الله على رسوله

هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية