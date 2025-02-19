محافظ الأقصر لأهالي الزنيقة: القرية ستشهد أعمال تطوير في كافة القطاعات (صور)

شدد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على ضرورة إحداث تنمية حقيقية بقرية الزنيقة بمدينة إسنا جنوب الأقصر، مشيرًا إلى أن القرية ستحظى بخدمات المرافق وستشهد أعمال تطوير في كافة القطاعات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقده أهالي القرية بمعهد فتيات الزنيقة الأزهري، لعرض مطالبهم واحتياجاتهم بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر وعدد كبير من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

أهالي الزنيقة لمحافظ الأقصر: عانينا عقودًا من التهميش وكل التقدير لجهودكم الملموسة في أعمال التطوير بالمحافظة

أعرب الأهالي عن سعادتهم بزيارة المحافظ لقريتهم معبرين عن فرحتهم لكونه أول محافظ يعقد لقاء جماهيري معهم ويستجيب لمطالبهم، مؤكدين أنهم عانوا عقودًا من التهميش وأنهم لمسوا في محافظ الأقصر الجدية والالتزام وشعروا بأعمال التطوير التي تتم في مختلف المناطق بالمحافظة وهو ما شجعهم على عرض مطالبهم معربين عن تقديرهم لهذه الجهود التي أثمرت عن إحداث تنمية حقيقية في مختلف القطاعات.

واستمع المحافظ لطلبات أهالي القرية والتي تمثلت في مد القرية بمرفق الصرف الصحي وإحلال وتجديد شبكة المياه، وتطوير الاعمدة وتكثيف الإضاءة بالطرق والشوارع، وإنشاء مركز شباب ومدرسة تعليم أساسي بالقرية وزيادة عدد طوابق المعهد الأزهري، ودعم مكتب البريد بماكينة صراف آلي وسحب أموال، وتوصيل الغاز الطبيعي ورصف الطرق.

محافظ الأقصر: مد قرية الزنيقة بالصرف الصحي وتجديد شبكة المياه وتطوير أعمدة الإنارة

وأعلن المحافظ عن تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية ضمن خطة العام المالي القادم، والبدء بإنشاء محطة رفع صرف صحي الزنيقة وخطوط الطرد وشبكات الانحدار في يوليو المقبل بتكلفة 300 مليون جنيه، لافتا إلى حصول المحافظة على موافقة وزارة الإسكان بعد إرسال خطاب لطلب مد القرية بالصرف الصحي في يناير الماضي

كما أعلن المحافظ عن تنفيذ أعمال تجديد شبكات ومواسير المياه المتهالكة بالقرية والبدء بتغيير 3 كيلو متر من الشبكة القديمة مؤكدا تنفيذ خطة الإحلال الكاملة لشبكة المياه خلال العام الجاري.

واستجابة لمطالب الأهالي بدعم قطاعات التعليم والشباب والرياضة، وجه المحافظ رئيس مدينة إسنا بعرض مذكرة إنشاء مركز شباب للقرية على المجلس التنفيذي للمحافظة تمهيدًا لاستصدار موافقة للبدء في أعمال إنشاء المركز بعد التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والحصول على موافقات الأرض التي تبرع الأهالي لإنشاء المركز وكذلك عرض مذكرة طلب إنشاء مدرسة تعليم أساسي بالقرية لإرسال خطاب لهيئة الأبنية التعليمية وإرسال خطاب للجهات المعنية بشأن الموافقة على زيادة عدد الأدوار للمعهد الأزهري بالقرية وتعليته للقضاء على الكثافة بالفصول.

محافظ الأقصر: تنفيذ مشروعات تعليمية وإنشاء مركز شباب ودعم مكتب البريد بماكينة صراف آلي وتوصيل الغاز ورصف الطرق بعد الانتهاء من الصرف الصحي

وخلال الاجتماع وجه المحافظ مسئولي الكهرباء بسرعة تنفيذ خطة تجديد أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية ومدها بالكشافات وتكثيف أعمال الإضاءة، وكذلك التنسيق الفوري مع مسؤولي البريد لتوفير ماكينة صراف آلي بمكتب بريد القرية لعدم وجود أية ماكينة لسحب الأموال بالقرية.

وشدد المحافظ علي ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ مطالب المواطنين مشيرًا الي القضاء علي مشكلة المياه الجوفية بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي، والعمل علي توصيل الغاز الطبيعي ورصف الطرق وتطويرها وتركيب بلاط الإنترلوك عقب الانتهاء من كافة أعمال الحفر بقرية الزنيقة.

اختتم المحافظ اللقاء الجماهيري بالتأكيد علي أعمال التنمية التي تتم في مختلف ربوع جمهورية مصر العربية رغم التحديات التي تواجهها الدولة، مشيرًا إلى حالة الاستقرار والأمان التي تشهدها مصر والتي تتطلب ضرورة التكاتف والتلاحم وتوحيد الجبهة الداخلية والوقوف خلف القيادة السياسية وتوجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لعبوره بالجمهورية الجديدة الي بر الأمان وقيادته الحكيمة لزمام الأمور في هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن.

شهد اللقاء الجماهيري، الدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا، واللواء مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق الجهاز المركزي للتعمير، والمهندسة ماري روحي مدير ادارة الكهرباء بالمحافظة، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.



كما شهد اللقاء، النائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر ومحمد عبد الكريم من قيادات القرية وعدد من القيادات الشعبية بمدينة إسنا، وجمع غفير من أهالي قرية الزنيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.