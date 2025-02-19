انطلاق قافلة طبية للكشف عن أمراض الأورام السرطانية في الأقصر (صور)

أقيمت بمحافظة الأقصر أكبر قافة طبية للكشف عن أمراض الأورام السرطانية وذلك بمحيط مستشفى الكرنك الدولي بوسط مدينة الأقصر والتي تستمر لمدة 3 أيام.

قافلة طبية للكشف عن السرطان في الأقصر

وبدأت وزارة الصحة والسكان والمبادرات الرئاسية للصحة العامة، اليوم الأربعاء، تدشين أكبر قافلة طبية تحت رعاية نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، للكشف المبكر لأورام الثدي وعنق الرحم للنساء، وكشف مبكر لأورام البروستاتا للرجال، وكشف مبكر عن أورام الرئة والقولون والأمراض المزمنة للظغط والسكر للرجال والنساء، وذلك ضمن فعاليات مبادرة 100 مليون صحة.



ومن المقرر أنه سيكون متاح تطعيم ضد سرطان عنق الرحم للفتيات من سن 9 إلي 20 عاما، مع توافر العيادات المتنقلة بكافة الإمكانيات من أشعة وكشف، حيث تبدأ الفعاليات اليوم الأربعاء إلى الجمعة الموافق 21 فبراير الجاري في ساحة مسجد الشبان المسلمين بجوار طريق الكباش.

وحددت مديرية الصحة في الأقصر مواعيد القافلة يومي الأربعاء والخميس يبدأ العمل في تمام الساعة 11 صباحا حتي الساعة 5 عصرا، ويوم الجمعة يبدأ العمل في تمام الساعة 11 صباحا حتي الساعة 3 ظهرا.

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