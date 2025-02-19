الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق قافلة طبية للكشف عن أمراض الأورام السرطانية في الأقصر (صور)

الكشف عن أمراض السرطان
الكشف عن أمراض السرطان

أقيمت بمحافظة الأقصر أكبر قافة طبية للكشف عن أمراض الأورام السرطانية وذلك بمحيط مستشفى الكرنك الدولي بوسط مدينة الأقصر والتي تستمر لمدة 3 أيام.

قافلة طبية للكشف عن السرطان في الأقصر 

وبدأت وزارة الصحة والسكان والمبادرات الرئاسية للصحة العامة، اليوم الأربعاء، تدشين أكبر قافلة طبية تحت رعاية نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، للكشف المبكر لأورام الثدي وعنق الرحم للنساء، وكشف مبكر لأورام البروستاتا للرجال، وكشف مبكر عن أورام الرئة والقولون والأمراض المزمنة للظغط والسكر للرجال والنساء، وذلك ضمن فعاليات مبادرة 100 مليون صحة.

ومن المقرر أنه سيكون متاح تطعيم ضد سرطان عنق الرحم للفتيات من سن 9 إلي 20 عاما، مع توافر العيادات المتنقلة بكافة الإمكانيات من أشعة وكشف، حيث تبدأ الفعاليات اليوم الأربعاء إلى الجمعة الموافق 21 فبراير الجاري في ساحة مسجد الشبان المسلمين بجوار طريق الكباش.

وحددت مديرية الصحة في الأقصر مواعيد القافلة يومي الأربعاء والخميس يبدأ العمل في تمام الساعة 11 صباحا حتي الساعة 5 عصرا، ويوم الجمعة يبدأ العمل في تمام الساعة 11 صباحا حتي الساعة 3 ظهرا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظ الأقصر قافلة طبية مرض السرطان الكشف عن أمراض السرطان وزارة الصحة صحة الاقصر السرطان الطب

مواد متعلقة

وكيل صحة الأقصر يتفقد قافلة حاجر الأقالتة

يصل للصقيع ليلا، حالة الطقس اليوم في الأقصر

محافظ الأقصر يشهد توقيع عقود إيجار المجمعات الصناعية الحرفية بقرية السلام

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

السعودية توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية وتمنحها مفردة دون تجديد

من أسبانيا، رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قرار سار من إدارة الزمالك للاعبين قبل القمة

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

نجم الأهلي ينشر رسالة غامضة قبل مواجهة الزمالك

مدبولي يكشف حقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية، العملة الخضراء وصلت لهذا المستوى

منوعات

المزيد

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد في أسعار القمح والدقيق اليوم الأربعاء 19-2-2025

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاربعاء 19-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ووجدك عائلا فأغنى»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح نعم الله على رسوله

هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟ الإفتاء تجيب

معنى «كن فيكون»، تفسير الشعراوي للآية 82 من سورة يونس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية