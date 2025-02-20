«والتفت الساق بالساق»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح هول الموت وشدته

الموت، أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة القيامة، هول الموت وشدته، مبينا آراء العلماء في تفسير الآية 29 من سورة القيامة.

سورة القيامة الآية 29



قال تعالى: «وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ».

سورة القيامة الآية 29

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 29 من سورة القيامة



قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قوله-تبارك وتعالى-: وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ أي: والتوت والتصقت إحدى ساقيه بالأخرى، عند سكرات الموت وشدته، فصارتا متلاصقتين لا تكاد إحداهما تتزحزح عن الأخرى، فكأنهما ملتفتان، ويصح أن يكون المعنى: والتفت الساق بالساق عند وضع هذا الذي أدركه الموت في كفنه، لأن هذا الكفن قد ضم جميع جسده، والتصقت كل ساق بالأخرى.

هول الموت وشدته



وتابع الشيخ طنطاوي: ومنهم من يرى أن هذه الآية الكريمة: كناية عن هول الموت وشدته كما في قوله-تبارك وتعالى-: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن والشدائد العظام، ومنه قولهم: قامت الحرب على ساق، قال صاحب الكشاف: «والتفت» ساقه بساقه والتوت عليها عند الموت، وعن قتادة:ماتت رجلاه فلا تحملانه وقد كان عليهما جوالا، وقيل: التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة، على أن الساق مثل في الشدة، وعن سعيد ابن المسيب: هما ساقاه حين تلفان في أكفانه



الشيخ محمد سيد طنطاوي

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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