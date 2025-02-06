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دين ودنيا

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يكونون حطب جهنم

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

جهنم، أشار الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة الجن، إلى فئة من الناس يستخدمهم الله تعالى حطبا لجهنم مؤكدا أن الاستقامة على طريق الله هي سر السعادة.


سورة الجن الآية 15

قال تعالى: «وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا».

وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. [ الجن: 15]
سورة الجن الآية 15


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 15 من سورة الجن


قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: أَمَّا الْقاسِطُونَ، وهم الذين آثروا الغي على الرشد كانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، أي: وقودا لجهنم، كما توقد النار بما يلقى فيها من حطب وما يشبهه. وإلى هنا نرى الآيات الكريمة قد حكت أقوالا متعددة، لهؤلاء النفر من الجن، الذين استمعوا إلى القرآن، فآمنوا به، وقالوا لن نشرك بربنا أحدا.


الاستقامة سر السعادة

وتابع الشيخ طنطاوي: ثم بين- سبحانه- سنة من سننه التي لا تتخلف، وهي أن الاستقامة على طريقه توصل إلى السعادة، وأن الإعراض عن طاعته- تعالى- يؤدى إلى الشقاء، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس حقائق دعوته، وخصائص رسالته، وإقراره أمامهم بأنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وأن علم الغيب مرده إلى الله- تعالى- وحده.

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من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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