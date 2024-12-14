سورة «القيامة» من السور المكية الخالصة، وتعتبر من السور التي كان نزولها في أوائل العهد المكي، فهي السورة الحادية والثلاثون في ترتيب النزول، وكان نزولها بعد سورة (القارعة) وقبل سورة (الهمزة) أما ترتيبها في المصحف فهي السورة الخامسة والسبعون.وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة القيامة وفضلها وسبب نزول بعض آياتها

أسماء سورة القيامة وفضلها وسبب نزول بعض آياتها

أسماء سورة "القيامة":

لم يذكر صاحب «الإتقان» سورة القيامة في عداد السّور ذات أكثر من اسمٍ وبرغم ذلك فإن لها عدة أسماء نستعرضها فيما يلي.

... - الاسم الأول: سورة القيامة، (عنونت هذه السّورة في المصاحف وكتب التّفسير وكتب السّنّة بـ «سورة القيامة» لوقوع القسم بيوم القيامة في أوّلها ولم يقسم به فيما نزل قبلها من السّور...).

... - الاسم الثاني: سورة (لا أقسم) .وقال الآلوسيّ: يقال لها «سورة {لا أقسم}»

... - الاسم الثالث: سورة (لا أقسم بيوم القيامة) قالَ عَبد الرَّزاقِ بن هَمام الصنعَاني) (سورة {لا أقسم بيوم القيامة}). [تفسير عبد الرزاق:2/333

سبب نزول أية: ( أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه )

قيل إنها نزلت في عدي بن ربيعة، وذلك أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: حدثني عن يوم القيامة متى يكون ؟ وكيف [ يكون ] أمرها وحالها ؟ فأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد، ولم أومن به، أويجمع الله هذه العظام ؟ ! فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وقيل إنّها نزلت في أبي جهل حين كان يخبر الناس أنّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- يحدث القوم عن البعث ويخبرهم بأنّ الله سُيحيي الموتى ويبعثهم للحساب في اليوم الآخر، فكان يقول لهم أبو جهل: "أيزعم محمد -صلَّى الله عليه وسلَّم- أن يجمع الله هذه العظام بعد بلاها وتفرقها، فيعيدها خلقًا جديدًا"، فأنزل الله تعالى هذه الآية ليُبين حقيقة البعث وقدرته على ذلك.

سبب نزول آية: لا تحرك به لسانك

جاء في سبب نزول قول الله تعالى: (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ)، أنّ النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- كان يُحرّك لسانه حين نزول الوحي عليه من الله تعالى بالقرآن الكريم، وذلك ترديدًا له لكي يحفظه، ويُثبّت بذلك حفظ الآيات التي نزلت عليه، فأنزل الله تعالى على رسوله -صلَّى الله عليه وسلَّم- هذه الآية، ليستمع للوحي من غير أن يفعل ذلك.

سبب نزول آية: أولى لك فأولى

جاء في سبب نزولها، أنّ أبو جهل جمع القوم من قريش وقال لهم: "ثكلتكم أمهاتكم، يخبركم ابن أبي كبشة أن خزنة جهنم تسعة عشر، وأنتم الدهم والشجعان، أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم".

وأوحى الله تعالى إلى نبيه أن يقول لأبي جهل ما جاء في هذه الآية وهي قوله تعالى: (أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى)، وقيل إنّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-، قد قالها لأبي جهل من نفسه ليرد عليه فيما قاله، ثمّ أنزل الله تعالى الآيات موافقة لقوله، وهذا قول ابن عباس -رضي الله عنهما.

حكم قول: (بلى) في نهاية سورة القيامة؟

ورد حديث خاص عن النبي ﷺ أنه إذا قال القارئ: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى [القيامة:40] يقول: بلى، سبحانك فبلى فإنه مشروع، ولا بأس، يقوله الإمام، والمأموم، والمنفرد.





أسماء سورة القيامة وفضلها وسبب نزول بعض آياتها

فضائل سورة القيامة

1- أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

2- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في صلاة الليل.

موضوعات سورة القيامة

1- التَّذكيرُ بيومِ القيامةِ وما يكونُ فيه.

2- بيانُ إمكانيَّةِ البَعثِ، وحَتميَّةِ وُقوعِه والجزاءِ فيه على الأعمالِ.

3- ذِكرُ آدابِ سَماعِ الوَحيِ.

4- ذِكرُ اختلافِ أحوالِ أهلِ السَّعادةِ وأهلِ الشَّقاءِ، وتكريمِ أهلِ السَّعادةِ ووَعْدِهم برؤيةِ اللهِ تعالى.

5- التَّذكيرُ بالموتِ، وأنَّه أوَّلُ مَراحِلِ الآخِرةِ.

مقاصد سورة القيامة

والسورة الكريمة زاخرة بالحديث عن أهوال يوم القيامة، وعن أحوال الناس فيه

كما أنها تتحدث عن إمكانية البعث، وعن حتمية وقوعه: أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً.

ولقد روى عن عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- أنه قال: من سأل عن يوم القيامة، أو أراد أن يعرف حقيقة وقوعه، فليقرأ هذه السورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.