مياه القناة: الانتهاء من إصلاح كسر بخط المنطقة الصناعية وصيانة محطة عين غصين

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ في خط المياه الرئيسي المغذي للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق.

وتلقت غرفة العمليات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوفير سيارات مياه نقية لجميع مناطق عين غصين، نظرا لأعمال الإحلال والتجديد التي تتم بالمحطة خلال 24 ساعة مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال الصيانة.

جانب من أعمال الإصلاح،فيتو

جانب من أعمال الإصلاح،فيتو

انتقال عمال الشركة عقب تلقى البلاغ

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات انتقل مهندسين وفنيين وعمال الشركة برئاسة المهندس محمد عبد السلام، رئيس قطاع مياه وصرف صحي الإسماعيلية، ومحمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 10 بوصات PVC المغذي للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وعلى الفور تمت عملية الإصلاح في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، وعادة ضخ وتشغيل المياه.

جانب من أعمال الإصلاح،فيتو

جانب من أعمال الإصلاح،فيتو

التجاوب الفورى مع الشكاوي

وأكد رئيس شركة المياه والصرف الصحي القناة، علي التجاوب الفورى والسريع، وتوفير جميع المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فترة زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

توفير سيارات مياه شرب

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم توفير سيارات مياه شرب نقية لجميع المناطق المتأثرة بضعف وانقطاع المياه فى قرية عين غصين، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بمياه الشرب، واستمرار سيارات نقل المياه لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد التي تستمر في المحطة خلال 24 ساعة، مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال الصيانة، مضيفا أنه محطات مياه الشرب تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية فى منطقة الضبعية وقرية سرابيوم والحمادات والقرى المجاورة لقرية عين غصين دون توقف.

جانب من أعمال الإصلاح،فيتو

جانب من أعمال الإصلاح،فيتو

استمرار أعمال الاحلال والتجديد

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون فى أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، فى عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، وذلك لتقليل فاقد المياه، والاستمرار فى تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق الطوارئ الفنية التي تم تشكيلها من المهندسين والفنيين والعمال في محافظات " السويس، والإسماعيلية، بورسعيد"، على أتم استعداد للتعامل مع المواقف الطارئة والأعطال المفاجئة بكل دقة وسرعة ومدة زمنية وجيزة، حتى يتم الانتهاء منها مع عدم تأثر المواطنين بانقطاع الخدمة، سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي خلال فترة الإصلاح، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة، بالتنسيق مع رؤساء المناطق والقطاعات.

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