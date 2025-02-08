السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

رئيس مياه القناة يعلن إصلاح كسرين مفاجئين في خط الرئيسي وإعادة تشغيل الخدمة (صور)

جانب من أعمال الإصلاح،
جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

 أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال أصلاح كسرين مفاجئين في خط المياه الرئيسي بمنطقة المحسمة والقنطرة شرق في وقت قياسي وفي مدة زمنية وجيزة، وذلك فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات انتقل مهندسين وفنيىين وعمال الشركة وتم الاصلاح، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

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تحرك فوري عقب تلقي البلاغ 

 وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، أنه فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات انتقل مهندسين وفنيين وعمال الشركة برئاسة المهندس محمد عبد السلام، رئيس قطاع المياه والصرف الصحي بالإسماعيلية، ومحمود حسونة رئيس منطقة مياه وصرف صحي القصاصين، ومحمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق. 

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو 
جانب من أعمال الإصلاح، فيتو 

 وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 10 بوصة المغذي لمنطقة قرية المحسمة والمناطق المجاورة، وكسر مفاجئ أخر بمنطقة سوق الاربعاء بالقنطرة شرق قطر 6 بوصة، وعلى الفور تمت عمليات الإصلاح في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، وأعادة ضخ وتشغيل المياه للمواطنين. 

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو 
جانب من أعمال الإصلاح، فيتو 

التجاوب الفورى والسريع مع الشكوى 

وأضاف رئيس شركة المياه والصرف الصحي القناة، علي التجاوب الفورى والسريع، وتوفير جميع المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فتره زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لجميع مواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد". 

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو 
جانب من أعمال الإصلاح، فيتو 

استمرار أعمال الإحلال والتجديد 

 وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون فى أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، فى عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، وذلك لتقليل فاقد المياه، والاستمرار فى تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين. 

 

تشكيل فرق طوارئ دورية 

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق الطوارئ الفنية التي تم تشكيلها من المهندسين والفنيين والعمال في محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، على أتم استعداد للتعامل مع المواقف الطارئة والأعطال المفاجئة بكل دقة وسرعة ومدة زمنية وجيزة، حتي يتم الانتهاء منها مع عدم التأثير علي انقطاع الخدمة، سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي خلال فترة الإصلاح، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة، بالتنسيق مع رؤساء المناطق والقطاعات.

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