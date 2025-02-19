الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بدء عودة اليهود إلى سوريا بمساعدة مجموعة ضغط أمريكية

الحاخام اليهودي يوسف
الحاخام اليهودي يوسف حمرا، فيتو

بدأ يهود سوريا في العودة إليها، بعد عقود من قرار الرئيس الأسبق حافظ الأسد، حظر السفر على السكان اليهود الذين كانوا يعيشون في سوريا وفرض عليهم قيودا من بينها ما يتعلق بالحق في امتلاك العقارات أو العمل.

مغادرة جميع اليهود سوريا في عهد حافظ الأسد

غادر جميع اليهود سوريا حينها، وكان عددهم حينها يقدر ببضعة آلاف، ولم يبق في دمشق سوى أقل من عشرة يهود.

 

وعقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، بدأ يهود سوريا في العودة وكان من بينهم أسرة حاخام يدعى يوسف حمرا، الذي عاد برفقة أسرته إلى دمشق بمساعدة المنظمة السورية للطوارئ، وهي مجموعة ضغط مقرها في أمريكا.

حاخام يهودي يعود إلى سوريا ويلتقى نائب وزير الخارجية

والتقت أسرة الحاخام اليهودي يوسف حمرا وفق وكالة "رويترز" مع نائب وزير الخارجية السوري في الوزارة التي تتبع أحمد الشرع.

 

وقال هنري حمرا نجل الحاخام اليهودي، إن وزارة الخارجية السورية تعهدت الآن بحماية التراث اليهودي.

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

وأضاف: “نحتاج إلى مساعدة الحكومة، ونحتاج إلى أمن من الحكومة وهذا سوف يحدث”.

 

وقال هنري: “أتمنى أن يأتي أبنائي إلى هنا لرؤية هذا الكنيس الجميل. إنه عمل فني”.

 

لكنه أشار إلى أن بعض الأشياء لم يعد لها وجود، بما في ذلك نسخة من التوراة مخطوطة بماء الذهب كانت في واحد من الكنس اليهودية ومحفوظة الآن في مكتبة بإسرائيل التي فر لها آلاف من اليهود السوريين على مدار القرن العشرين.

 

وكان حي جوبر يضم مجتمعا يهوديا كبيرا لمئات السنين حتى أوائل القرن التاسع عشر، وتعرض المعبد للتدمير.

روسيا: ملتزمون بمناقشة وتطوير الجانب العسكري مع سوريا

الشرع لوجهاء اللاذقية: هدفنا إعادة بناء الدولة ومحاسبة كل من تلطخت يداه بالدم

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يهود سوريا حافظ الأسد اليهود دمشق الحاخام اليهودي يوسف حمرا أحمد الشرع

مواد متعلقة

جمال سليمان يشيد بجولة أحمد الشرع بالمحافظات السورية

أحمد الشرع: الآلاف انضموا إلى الجيش السوري الجديد بعد اختيارنا لنظام التجنيد الطوعي

خطوة نحو الاعتراف بنظام أحمد الشرع، وزير خارجية الجزائر يزور سوريا غدا السبت

تحدث عن سوريا الديمقراطية ورفض الرد بشأن عودة داعش، تفاصيل حوار أحمد الشرع مع "إيكونوميست"

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

الحسم غدا، خبير يتوقع السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة

السعودية توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية وتمنحها مفردة دون تجديد

من أسبانيا، رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مدبولي يكشف حقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

قرار سار من إدارة الزمالك للاعبين قبل القمة

نجم الأهلي ينشر رسالة غامضة قبل مواجهة الزمالك

تسمم 5 طلاب بجامعة المنيا بسبب تناول وجبة طعام فاسدة

منوعات

المزيد

ينتقد اللون والتكنولوجيا، ترامب يثير المخاوف حول مستقبل الطائرة الرئاسية

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد في أسعار القمح والدقيق اليوم الأربعاء 19-2-2025

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاربعاء 19-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البرتقال في المنام وعلاقتها بكشف الأمور الخفية

«ووجدك عائلا فأغنى»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح نعم الله على رسوله

هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية