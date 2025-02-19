بدء عودة اليهود إلى سوريا بمساعدة مجموعة ضغط أمريكية

بدأ يهود سوريا في العودة إليها، بعد عقود من قرار الرئيس الأسبق حافظ الأسد، حظر السفر على السكان اليهود الذين كانوا يعيشون في سوريا وفرض عليهم قيودا من بينها ما يتعلق بالحق في امتلاك العقارات أو العمل.

مغادرة جميع اليهود سوريا في عهد حافظ الأسد

غادر جميع اليهود سوريا حينها، وكان عددهم حينها يقدر ببضعة آلاف، ولم يبق في دمشق سوى أقل من عشرة يهود.

وعقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، بدأ يهود سوريا في العودة وكان من بينهم أسرة حاخام يدعى يوسف حمرا، الذي عاد برفقة أسرته إلى دمشق بمساعدة المنظمة السورية للطوارئ، وهي مجموعة ضغط مقرها في أمريكا.

حاخام يهودي يعود إلى سوريا ويلتقى نائب وزير الخارجية

والتقت أسرة الحاخام اليهودي يوسف حمرا وفق وكالة "رويترز" مع نائب وزير الخارجية السوري في الوزارة التي تتبع أحمد الشرع.

وقال هنري حمرا نجل الحاخام اليهودي، إن وزارة الخارجية السورية تعهدت الآن بحماية التراث اليهودي.

أحمد الشرع، فيتو

وأضاف: “نحتاج إلى مساعدة الحكومة، ونحتاج إلى أمن من الحكومة وهذا سوف يحدث”.

وقال هنري: “أتمنى أن يأتي أبنائي إلى هنا لرؤية هذا الكنيس الجميل. إنه عمل فني”.

لكنه أشار إلى أن بعض الأشياء لم يعد لها وجود، بما في ذلك نسخة من التوراة مخطوطة بماء الذهب كانت في واحد من الكنس اليهودية ومحفوظة الآن في مكتبة بإسرائيل التي فر لها آلاف من اليهود السوريين على مدار القرن العشرين.

وكان حي جوبر يضم مجتمعا يهوديا كبيرا لمئات السنين حتى أوائل القرن التاسع عشر، وتعرض المعبد للتدمير.

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