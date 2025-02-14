روسيا: ملتزمون بمناقشة وتطوير الجانب العسكري مع سوريا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الجانب الروسي ملتزم بتطوير العلاقات مع سوريا ، وتتم مناقشة مسألة الوجود العسكري الروسي هناك، وفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك".

موسكو: الوجود العسكري الروسي في سوريا "قيد البحث"





وردت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، على سؤال يتعلق بالمفاوضات بشأن وضع القواعد الروسية في سوريا، وقالت: "لقد أكدنا مرارا وتكرارا أننا ملتزمون بالتطوير المستمر والنشط للعلاقات الثنائية الروسية السورية، والعلاقات في مختلف المجالات".

وأضافت زاخاروفا أن "اتصالاتنا مع الجانب السوري تهدف إلى تحديد الفرص المتاحة في مجال التعاون الثنائي في المرحلة الحالية. كما نناقش أيضا القضية المتعلقة بالوجود العسكري الروسي في سوريا".



وأوضحت أنه من الضروري حاليا الامتناع من الإدلاء بتعليقات تفصيلية علنية، لأن هذا العمل "جار حاليا".

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، أن روسيا ستبقى في قاعدتيها في سوريا ما دامت تتماشى مصالح الكرملين مع المصالح السورية، مشيرا إلى أن سوريا منفتحة على التفاهم مع روسيا حول ذلك.

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