أول تعليق من عائلة بشار الأسد عن ليلة الهروب وفخ الخديعة

كشف حافظ منذر الأسد، ابن عم الرئيس السوري (الهارب) بشار الأسد، أنه خدع العائلة التى كانت مغيبة تمامًا عن هروبه قائلًا: "بشار خدع العالم وخدع العائلة بأكملها، ووضعنا في موقف محرج أمام الجميع".

حافظ منذر الأسد يتحدث عن ليلة هروب بشار

وأضاف حافظ منذر الأسد: "هذا غدر بكل المقاييس، كان يجب أن نبلغ بما يحدث، لكننا اكتشفنا هروب بشار الأسد عبر الأخبار، دون أي تحذير أو فرصة لترتيب أوضاعنا".

ووصف حافظ منذر الأسد، البيان الأخير المنسوب للرئيس السوري السابق بأنه "غير دقيق تمامًا"، مؤكدًا أن ما ورد في البيان الصادر عن بشار الأسد قد يكون صحيحًا جزئيًا، إلا أن القول بعدم وجود تخطيط للخروج هو "كذب بنسبة 99 بالمئة" وأن بشار الأسد لم يساعدهم حتى بعد خروجه، وفق ما نقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي".

وكشف حافظ في حديثه لموقع "بى بي سي" أن يسار إبراهيم، المستشار الاقتصادي للرئيس بشار الأسد، طلب منه تجنيد أشخاص في اللاذقية وتوفير أسلحة لهم في نفس الليلة التي سقطت فيها حماة بيد المعارضة السورية، ثم تسليمهم إلى فرع الأمن العسكري في المدينة بأسرع وقت ليلتحقوا بالجيش في حماة، قائلًا له: "جنّد الناس بأسرع وقت، ورح نبعتلك سلاح".

حافظ منذر الأسد ابن عم بشار يتحدث عن سقوط حمص ودمشق

وأكد حافظ منذر الأسد ابن عم بشار، أنه لم يتمكن من تنفيذ الطلب بسبب غياب التمويل اللازم، حيث "كانت تكلفة رواتب المجندين تقارب ستة ملايين ليرة سورية للشخص الواحد، ما صعب تأمينها في تلك الظروف، وبالتالي سقطت حمص ودمشق".

ويضيف حافظ: "طلبوا مني أيضًا التواصل مع تجار في المنطقة لتأمين تمويل عملية التجنيد، لكنني لم أتمكن من ذلك".

ولم ينكر حافظ استعداد النظام للعمل مع أي تاجر لتمويل العمليات العسكرية، لأن الأهم بالنسبة له كان إيجاد تاجر ضمن هيكل الدولة، معتبرًا ذلك مقبولًا.

وقال: "لم نحدد أي تاجر، المهم أن يؤمن الرواتب، سواء كان في تجارة الكبتاغون أو غيرها".

وعن وضع عائلة الأسد في تلك الفترة، يقول حافظ إنه لم يكن هناك أي تواصل مع بشار أو أي من أفراد العائلة بشأن الأحداث الجارية. وأضاف حافظ أن عائلة الأسد كانت "مهمشة تمامًا"، ولم تكن على اطلاع بما يحدث خلف الكواليس، كما لم يتم إشراكها في أي من قرارات الرئاسة أو الدولة.

ويضيف: "كنت في القرداحة عندما سمعت أن الجيش يهرب، وأن الثوار استولوا على الشام ومتوجهون إلى اللاذقية، هنا أدركت أن النظام سقط".

حافظ منذر الأسد يزعم توجيه إنذارات إلى بشار

وزعم حافظ منذر الأسد أنه أرسل تنبيهات عديدة للنظام قبل سقوطه، مشيرا إلى أن الوضع كان "واضحًا" قبل الانهيار.

ويقول: "كنت أتحدث مع اللواء غسان بلال، من الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري، وأخبره أن ما يحدث كان خطأً كبيرًا. جوعتم الشعب، وكنتم تديرون الأمور حول الجمارك، وتستنزفون أموال الناس، وتحرمونهم من العمل، ما أدى إلى فقدانهم للثقة".

ويضيف حافظ أن "النظام لم يترك أي فرصة للناس للوقوف معه بعد تصرفاته"، مؤكدًا أن "لو لم يحدث هذا، لكان 80 بالمئة من الشعب معكم".

كما أشار إلى أنه من عام 2017 حتى عام 2024، ازداد فرض الإتاوات والاستغلال ومصادرة ممتلكات المواطنين، من قبل النظام، ما أسهم في تفاقم الأزمة التي أدت في النهاية إلى انهيار حكم الأسد، بحسب قوله.

وأعرب حافظ عن مخاوفه من احتمال تنفيذ إعدامات بحق أشخاص محسوبين على نظام الأسد، خاصةً بعد ما تردد عن مقتل عدد من المقربين من النظام عقب سقوطه، من بينهم ابن عمه سليمان هلال الأسد دون التحقق من مقتله. وأضاف: "بصراحة، لا أعلم شيئًا عن الأمر، لكن قيل لي أيضًا إنهم سيعدمونني. حتى الآن، لم يُلقَ القبض على أي منا لتنفيذ ذلك".

وقال ابن عم بشار، "لسنا مذنبين، لقد كنا تحت سقف دولة".

وفيما يتعلق بإمكانية التفاوض مع المعارضة السورية، أكد حافظ منذ الأسد، أنه "جاهز للعدالة" ومستعد للحوار إذا كانت هناك "دولة نظامية"، مستشهدًا بمثال رامي مخلوف ليؤكد أن التحديات التي واجهتها العائلة كانت أكبر من تلك التي يواجهها الغريب.

وضع رامي مخلوف قيد الإقامة الجبرية فى سوريا

ويقصد حافظ بمثال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، وضع رامي مخلوف قيد الإقامة الجبرية والضغوط التي تعرض لها من قبل النظام السوري، بما في ذلك الاستيلاء على أملاكه لصالح الدولة.

وأضاف فى المقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية: "أنا لست سياسيًا ولا علاقة لي بالجيش، لقد استفدت من النظام فقط بسبب الكنية"، مشيرا أن الاستفادة التي حققها من كنية "الأسد" كانت لحل مشكلة ما، أو لتدبير أمور "تهريبة تعود عليه بمنافع ماديّة".

في رده على سؤال بي بي سي حول السجون السرية والمعتقلين، وصف حافظ السجون بالوحشية، مؤكدًا أنه لم يدخل أي سجن ولا يعرف تفاصيل هذه الأماكن.

ونفى حافظ منذر الأسد، معرفته بأي معلومات أو أدلة يمكن أن تسهم في تحديد مصير المعتقلين أو المختفين قسريًا في سوريا، ويرفض المساعدة في تقديم أي معلومات قائلًا: “أنا لا أعلم بها، ولا أعلم إن كان لدينا معتقلين كهؤلاء”.

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