رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس العلمين الدولية ووفد لويفيل الأمريكية

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية، والبروفيسور باول هوفمان، نائب الرئيس الأكاديمي للعلاقات الدولية بجامعة لويفيل، والأستاذ الدكتور مصطفى النعناعي، عميد كلية العلوم وهندسة الحاسب بجامعة العلمين الدولية، والدكتور أيمن الباز، رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل؛ لبحث سبل تعزيز التعاون وتفعيل الدرجة العلمية المزدوجة لمرحلة البكالوريوس بين الجامعتين في التخصصات الهندسية والمعلوماتية بكليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات.

رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس جامعة العلمين الدولية ووفد جامعة لويفيل الأمريكية

حضر اللقاء الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي زكريا رشاد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور شريف مسعود البدوي، عميد كلية الهندسة.

أهمية التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية

ورحَّب الدكتور شريف خاطر برئيس جامعة العلمين الدولية ووفد جامعة لويفيل، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع التعاون والشراكات مع المؤسسات التعليمية الدولية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وأشار إلى أن هذا التعاون يُعد خطوة هامة نحو تعزيز فرص التعاون بين جامعة المنصورة والجامعات الأجنبية المرموقة، حيث يُعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب لتطوير مهارات الطلاب، وتأهيل كوادر طلابية في البرامج الدراسية البينية، مما يسهم في تعزيز قدراتهم العلمية والبحثية، وإعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في مختلف المجالات.

وأشاد خاطر بالتعاون مع جامعة لويفيل الأمريكية، لدورها كجامعة بحثية رائدة في المجالات الهندسية والتكنولوجية والطبية، مؤكدًا على أنه تم الاتفاق على أن يستفيد طلاب برامج الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية بكلية الهندسة من الشراكة مع جامعة لويفيل في برامج الدرجات العلمية المزدوجة والمنح الدراسية.

إعداد خريج مؤهل للحصول على أفضل الفرص في سوق العمل

وأكَّد الدكتور شريف خاطر على أهمية برامج الدرجات العلمية المزدوجة في إعداد خريج مؤهل للحصول على أفضل الفرص في سوق العمل، والتميز من خلال دراسة تخصصات حديثة وغير تقليدية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يسهم في تقديم فرص لتعليم جامعي يرتكز على أسس المعرفة والابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي، بما يعود بالنفع على الطلاب والمجتمع المصري.

تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم العالي

وأكَّد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية، خلال اللقاء على أهمية التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة، لما له من دور في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي بجامعة العلمين الدولية، وتعزيز قدرة الطلاب والخريجين على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، كما أشاد بدعم وزارة التعليم العالي لمثل هذه الشراكات التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم العالي.

بحث سبل عقد الشراكات بين الجانبين وتفعيلها

من جانبه، أكَّد الدكتور باول هوفمان، نائب الرئيس الأكاديمي بجامعة لويفيل، على حِرص جامعته على التعاون مع جامعة المنصورة والتوسع في تبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالإضافة إلى التعاون في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أن الزيارة جاءت بهدف التعرف على البرامج العلمية التي تقدمها كليات الجامعة، بهدف بحث سبل عقد الشراكات بين الجانبين وتفعيلها، فضلًا عن إمكانية تقديم منح دراسية من خلال اتفاقيات التعاون المشترك.

وأشار الدكتور محمد عطية إلى أهمية إتاحة الفرصة أمام الطلاب للانفتاح على نُظُم تعليمية حديثة ومختلفة، مما يساهم في إثراء التجربة التعليمية لهم، ويجعلهم أكثر قابلية للعمل على المستوى العالمي وليس فقط على مستوى مصر والشرق الأوسط.

كما أعرب الدكتور محمد عبد العظيم عن أن تفعيل برامج الدرجات العلمية المشتركة التي تمنح الطلاب شهادتين مزدوجتين في التخصصات الهندسية، يُعد تعزيزًا للتدويل الأكاديمي ويوفر فرصًا تعليمية بمعايير عالمية.

وأشار الدكتور طارق غلوش إلى أمله في أن تقدم الجامعة نموذجًا متميزًا من التعاون الدولي في مجال الدرجات العلمية المزدوجة، بما يحقق الاستفادة المتبادلة ويفتح آفاقًا تعليمية جديدة للطلاب.

وخلال اللقاء، تم عَرْض فيديو تعريفي عن جامعة المنصورة، كما قام وفد جامعة لويفيل باستعراض شرح تفصيلي عن جامعة لويفيل.

وقام رئيس جامعة المنصورة بإهداء درع الجامعة لرئيس جامعة العلمين الدولية، ونائب رئيس جامعة لويفيل، الدكتور أيمن الباز، تقديرًا لجهودهم الدؤوبة في تعزيز سبل التعاون المشترك مع جامعة المنصورة.

وتم عقد ندوة مع طلاب كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات بمختلف التخصصات، في مدرج الأستاذ الدكتور مجدي أبو ريان بكلية الهندسة، لتعريفهم ببرامج الدرجات العلمية المزدوجة لمرحلة البكالوريوس، ومنح التدريب الصيفي، والرد على استفساراتهم.

حضر اللقاء السادة العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام ومديري البرامج بكلية الهندسة وكلية الحاسبات والمعلومات.

وتناول اللقاء التعريفي إلقاء الضوء على شروط الالتحاق بالبرنامج وعدد ساعات الدراسة في مصر أو عند سفر الطالب للدراسة في جامعة لويفيل، بالإضافة إلى استعراض خطوات الالتحاق ببرامج الدراسة مع جامعة لويفيل وبرامج الشراكة لمرحلة البكالوريوس والخريجين، والتكلفة الدراسية، كما تم الحديث عن مميزات الدراسة بالبرنامج، والتي توفر الفرص أمام الطلاب للحصول على فرص عمل في الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء الدراسة، بالإضافة إلى بعض الفرص خلال ساعات الدراسة بالبرنامج.

واختتم اللقاء بطرح عدد من التساؤلات للطلاب لتوضيح آلية الالتحاق بالبرامج الدراسية، والتكلفة الدراسية، وأهمية التفكير المبتكر وإتقان اللغة الإنجليزية لنجاح الطالب في خوض التجربة.

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