جامعة المنصورة تستقبل فرقا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

استقبل الدكتور محمد عطيه البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد 16 فبراير 2025، فرق زيارات الاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذي يستهدف تجديد الاعتماد المؤسسي لكلية الزراعة للمرة الثانية، والاعتماد المؤسسي لكلية الحقوق للمرة الأولي، كما يستهدف اعتماد برنامج تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء بكلية الزراعة، وبرنامج مانشستر بكلية طب الأسنان.

وذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة

ضم الوفد كل من الدكتور مصطفى عبد الخالق عطيه رئيس فريق الاعتماد لكلية الحقوق، الدكتور أحمد أحمد سليمان عبد اللاه رئيس فريق المراجعة لكلية الزراعة، الدكتور صفاء عبد الحميد نصر المنيزع رئيس فريق الاعتماد لبرنامج مانشستر لطب الأسنان، وأعضاء فرق الاعتماد.

حضر اللقاء الدكتور ياسر لطفى عميد كلية طب الأسنان، الأستاذ الدكتور محمد شطا عميد كلية الزراعة، الدكتور وليد محمد الشناوى عميد كلية الحقوق، الدكتور نسرين محمد شلبى مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء، الدكتور فاطمة الجوهرى، نائب مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء، مديري وحدات الجودة ومنسقي الزيارات ومديري البرامج بالكليات.

وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى رحاب جامعة المنصورة

وفى بداية كلمته، رحب الدكتور محمد عطيه، بوفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى رحاب جامعة المنصورة مؤكدًا كونها من أوائل الجامعات المصرية التي كان لها السبق في تطبيق ثقافة الجودة والاعتماد، وكذلك سعيها الدائم على مُواكبة معايير الجودة بمختلف الكليات بالجامعة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.



كما أشاد بالتعاون والصلة الوثيقة مع الهيئة للوصول لاعتماد الكليات والبرامج، مشيرًا إلى حصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمى كأول جامعة حكومية معتمدة فى مصر يعد أحد النقاط المضيئة.

استعراض جانب من إنجازات الجامعة وكلياتها



وقام "عطيه" خلال اللقاء باستعراض جانب من إنجازات الجامعة وكلياتها ووحداتها المختلفة، وما يتم عمله لاستيفاء معايير الجودة طبقًا لدليل الاعتماد، وكذلك الجهود التي تُبذل للتحسين المستمر في الأداء لضمان إستدامة التطوير.

وأكد الدكتور محمد عبد العظيم، أنّ جامعة المنصورة قدمت كل أوجه الدعم الفني، واللوجسيتي لتطوير الجوانب التكنولوجية والبنية التحية بالكليات، لتوفير متطلبات معايير الجودة التي ترتقي بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر لاستيفاء معايير الجودة، والتي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية، وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها.

الارتقاء بجودة التعليم بكل كليات جامعة المنصورة

وأشاد الدكتور مصطفي عبد الخالق بالجهود المبذولة من إدارة الجامعة للارتقاء بجودة التعليم بكل كليات الجامعة، وتميزها في كافة المجالات، والمساهمة الفعالة في تحقيق تطور نوعي مستمر كان من شأنه أن أصبحت جامعة المنصورة منارة متميزة للعلم في دلتا مصر.

وأكد الدكتور أحمد سليمان عبد اللاه على تميز جامعة المنصورة في تقديم خدمات علمية وبحثية ومجتمعية عالية الجودة، مشيرة إلى أن الجامعة تسعى باستمرار إلى تطوير أدائها وتحقيق الريادة.

جامعة المنصورة تسير بخطى ثابتة وبرؤية واضحة نحو التقدم والتطوير

وأكدت الدكتورة صفاء عبد الحميد منيزع، أن جامعة المنصورة من الجامعات العريقة وتسير بخطى ثابتة وبرؤية واضحة نحو التقدم والتطوير والتنافسية.

توفير كافة الاحتياجات اللازمة لاعتماد برنامج مانسشتر

وأكد الدكتور ياسر لطفي أنّ إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لاعتماد برنامج مانسشتر، إذ تم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.

زراعة المنصورة تشهد طفرة كبيرة لرفع جودة العملية التعليمية

وقال الدكتور محمد شطا أن كلية الزراعة تم اعتمادها من قبل وأن الكلية تعمل دائما على استيفاء المعايير المقررة للاعتماد والجودة لتجديد الاعتماد، حيث تشهد الكلية حاليًا طفرة كبيرة لرفع جودة العملية التعليمية.

تبنى معايير أكاديمية تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للجامعة ورؤية مصر 2030.

وقال الدكتور وليد الشناوي، إنّ الجامعة حريصة على تذليل العقبات وتقديم كافة أنواع الدعم للكليات، لافتًا إلى أنّ كلية الحقوق تقدمت بأوراق اعتمادها المؤسسي تنفيذًا لرؤية الجامعة، والتي تتبنى معايير أكاديمية تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للجامعة ورؤية مصر 2030.

متابعة التقارير الدورية لزيارات المحاكاة

ووجهت الدكتورة نسرين شلبي، الشكر إلى الدكتور شريف خاطر لتوجياته وحرصه المستمر على متابعة العمل بمركز ضمان الجودة بالجامعة، ومتابعة التقارير الدورية لزيارات المحاكاة المتتالية التي يقوم بها المركز في مختلف كليات الجامعة، لمتابعة العمل والوقوف على مدي استيفاء المعايير المحددة، اتساقًا مع أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة، والتي تهدف إلى حصول كافة الكليات والبرامج على الاعتماد من خلال تقديم كل وسائل الدعم المادية والبشرية لتوضيح وشرح المستجدات في معايير التقدم للاعتماد، والترتيبات التي تقوم بها الهيئة لرفع جودة العملية التعليمية، ورفع مستوى تنافسية الخريج محليًّا ودوليًّا.

وعقب اللقاء، توجهت فرق لجان المراجعات للبدء في تنفيذ جدول الزيارة الميدانية المحدد من قبل الهيئة، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 16 حتى 18 فبراير 2025.

وجدير بالذكر أن كلية التربية النوعية إستقبلت فرق الاعتماد برئاسة الدكتور حمدى عبد السميع فرج، لاعتماد برنامج التربية الموسيقية وبرنامج الحاسب الآلى وبرنامج الاقتصاد المنزلى وتم الإستقبال بمقر الكلية من قبل الدكتور محى الدين العلامى عميد الكلية، وإدارة الجودة بالكلية.

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