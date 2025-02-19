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خارج الحدود

الفاتيكان يكشف تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس وحقيقة بدء التحضيرات للجنازة

بابا الفاتيكان، فيتو
بابا الفاتيكان، فيتو

أفاد مصدر في الفاتيكان، اليوم  الأربعاء، بأن البابا فرنسيس الذي أثار دخوله المستشفى قلقًا، يعاني من التهاب رئوي لكنّه يتنفس دون مساعدة، ويمكنه الوقوف، كما أن قلبه صامد بشكل جيد للغاية".

 

الفاتيكان يؤكد أن البابا بخير

 

وخضع البابا فرانسيس الذي دخل المستشفى في روما الجمعة الماضي، لفحص الصدر، الثلاثاء الماضي كشف عن إصابته بالتهاب رئوي في كلا الرئتين، بينما يستمر في إظهار وضع سريري "معقّد" يتطلّب "علاجًا دوائيًا إضافيًا"، وفقًا لأحدث نشرة صحية عنه.

وكانت صحيفة "بليك" السويسرية، قد نشرت مقالًا على لسان مصادر موثوقة، يفيد بأن التحضيرات لجنازة البابا قد بدأت، إذ قد لا ينجو من الالتهاب الرئوي.

وبحسب المصدر تتدرب قوات الحرس السويسري التي تحمي البابا البالغ من العمر 88 عامًا، حاليًا على مراسم جنازته.

وأُصيب البابا الذي يعاني من هشاشة الجهاز التنفسي والذي أُجريت له عملية استئصال الفص العلوي من رئته اليمنى في شبابه، "بعدوى متعددة الميكروبات، في سياق توسع القصبات الهوائية، والتهاب الشعب الهوائية".

وأثار الإعلان، مساء الثلاثاء، عن هذا الالتهاب الرئوي - وهو عدوى تصيب أنسجة الرئة ومن المحتمل أن تكون قاتلة - مخاوف جديدة على صحة رأس الكنيسة الكاثوليكية الذي يعاني من تدهور حالته جراء جدول أعماله المزدحم.

وسعى الفاتيكان،  إلى طمأنة العموم بشأن حالة البابا الصحية،وقال المتحدث باسم الكرسي الرسولي ماتيو بروني للصحفيين إن البابا فرانسيس أمضى ليلة هادئة، واستيقظ وتناول وجبة الإفطار".

كذلك، أفاد مصدر في الفاتيكان بأن البابا يمكنه الوقوف والجلوس على كنبة، مضيفًا أنه يتنفس من دون مساعدة ولكنه لم يستبعد أن يحتاج أحيانًا إلى تزويده الأكسيجين.

 

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البابا فرنسيس الشعب الهوائية الفاتيكان المتحدث باسم الكرسي الرسولي ماتيو بروني بابا الفاتيكان

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