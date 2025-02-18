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خارج الحدود

بيان جديد من الفاتيكان بشأن حالة البابا فرانسيس الصحية: الوضع معقد

بابا الفاتيكان، فيتو
بابا الفاتيكان، فيتو

أصدر الفاتيكان، اليوم، بيانًا جديدًا حول الحالة الصحية للبابا فرانسيس، بعد ظهور نتيجة الفحوصات الطبية التى خضع لها.

 

بيان الفاتيكان حول الحالة الصحية للبابا فرانسيس

وفق النشرة الطبية الصادرة عن الفاتيكان، يعاني البابا فرنسيس (88 عامًا) من التهاب رئوي ثنائي ولا يزال وضعه السريري "معقدا"، في اليوم الخامس من دخوله المستشفى.

 

وقال الفاتيكان في بيانه: "أظهر فحص الصدر الذي خضع له الأب الأقدس بعد ظهر اليوم... وجود التهاب رئوي ثنائي تطلب علاجا دوائيا إضافيا. ومع ذلك فإن مزاج البابا فرنسيس جيد".

 

وأفاد البيان الفاتيكان، بأن "العدوى المتعددة الميكروبات التي حدثت في سياق تمدد في القصبات الهوائية والتهاب الشعب الهوائية الربو، تطلبت استخدام علاج بالمضادات الحيوية القائمة على الكورتيزون، وجعلت العلاج أكثر تعقيدا".

 

وأضاف الفاتيكان، أن "الفحوص المخبرية وصور الأشعة للصدر والحالة السريرية للأب الأقدس –البابا فرانسيس- لا تزال تظهر حالة معقدة".

 

إدخال بابا الفاتيكان المستشفي

وأدخل البابا فرنسيس الجمعة إلى مستشفى جيميلي في روما لتلقي العلاج من "التهاب متواصل في الشعب الهوائية". وأُلغيت مواعيده حتى نهاية هذا الأسبوع.

 

وأفاد البيان بأن البابا "تناول صباح اليوم القربان المقدس متفرغا للراحة والصلاة وقراءة النصوص".

 

وتابع أنه "يشكركم على القرب الذي تعبرون عنه في هذا الوقت ويطلب منكم، بقلب ممتن، أن تستمروا في الصلاة من أجله".

 

وعلى الرغم من مواجهته مشاكل صحية متكررة في السنوات الأخيرة منها مشاكل في الورك وآلام في الركبة استدعت تنقله على كرسي متحرك وعمليات جراحية والتهابات في الجهاز التنفسي، كان البابا الأرجنتيني فرانسيس، يواصل نشاطاته في الفاتيكان ما أقلق أطباءه الذين يطالبونه بالراحة.

 

ويثير دخول بابا الفاتيكان، المستشفى للمرة الرابعة في أقل من أربع سنوات، تساؤلات حول صحته وقدرته على أداء واجباته.

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