الشربيني رئيسا لبعثة المنتخب الأول بالمغرب والشريف لـ بعثة المحليين بجنوب إفريقيا

اتحاد الكرة ، عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد واتخذ مجموعة من القرارات المهمة.

وجاء ضمن قرارات مجلس الجبلاية في اجتماعه اليوم، تكليف حمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول إلى المغرب للقاء منتخب أثيوبيا في تصفيات كأس العالم.

كما قرر المجلس تكليف أحمد حلمي الشريف عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب الوطني للمحليين إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة تصفيات الأمم الأفريقية.

كما تم تكليف وليد درويش عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة منتخب الناشئين تحت ١٧ سنة إلى المغرب للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

موعد مباراتي مصر أمام جنوب إفريقيا

وبحسب خطاب الكاف، فإن مباراة الذهاب بين منتخب مصر للمحليين ونظيره الجنوب إفريقي، تقام في الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس المقبلين، فيما تقام مباراة الإياب في الفترة من 7 إلى 9 مارس

جدير بالذكر أن الفائز من مجموعة مباراتي مصر وجنوب إفريقيا، يتأهل لمواجهة الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم أفريقيا للمحليين.

نتائج قرعة بطولة أمم إفريقيا للمحليين

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق، نتيجة قرعة بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025، المقرر إنطلاق فعالياتها في أغسطس بدلًا من فبراير، وتقام المباريات في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.