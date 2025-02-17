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رياضة

استكمالا لأعمال التطوير بالجبلاية، اتحاد الكرة يدرس إعادة تقييم الإدارة الفنية

هاني أبوريدة،فيتو
هاني أبوريدة،فيتو

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، إعادة تقييم الإدارة الفنية بالجبلاية.

ويرى مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الإدارة الفنية بالاتحاد تحتاج إلى تغيير وبث دماء جديدة بالتزامن مع الارتقاء والتطوير الذي يحدث بمقر الاتحاد منذ تولي هاني أبوريدة رئاسة الجبلاية.

كان هاني أبوريدة قرر في اليوم الأول من إعلان اختياره رئيسا لاتحاد الكرة، تشكيل لجنة فنية  ضمت كوادر رياضية كبيرة في مصر كالمعلم حسن شحاتة، ومحسن صالح، وعلي أبو جريشة، حلمي طولان، حسن فريد، محمد عمر، أحمد حسن، عبد الظاهر السقا.

ويرغب أبوريدة في استكمال أعمال تطوير الفكر الفني في الاتحاد بتواجد عناصر جديدة لخلق فكر متطور خاصة مع الفكرة التوسعية التي يرغب أبوريدة في تنفيذها من خلال المنتخبات والأكاديميات داخل الجبلاية.

يذكر أن اللجنة الفنية التي شكلها أبوريدة تقوم بوضع استراتيجية مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات  المختلفة.

ودراسة المسابقات بالدرجات المختلفة  مع وضع تصور لخريطة مسابقات المراحل السنية للمواسم المقبلة.

ووضع خطة لتأهيل جميع العناصر الفنية والإدارية، واعتماد خطة عمل المدير الفني للاتحاد ولجنة المدربين.

 

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