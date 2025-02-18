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رياضة

منتخب الناشئين يتعادل سلبيا أمام المغرب في الدورة الدولية بالرباط

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

انتهت مباراة منتخب الناشئين مواليد 2008 أمام نظيره المغربي، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين في افتتاح منافسات البطولة الدولية الودية، التي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجاري.


تشكيل منتخب الناشئين أمام المغرب 

دخلمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة المباراة بتشكيل مكون من:

عمر عبد العزيز - معاذ محمد - محمد البنداري - مهند الشامي - أدهم فريد - عمر العدوي - علي بسيوني - كريم جمعة - أنس رشدي - محمد حمد - زياد أيوب.

أحمد الكاس، فيتو
أحمد الكاس، فيتو

22 لاعبا في بعثة منتخب الناشئين بالمغرب

واصطحب أحمد الكاس 22 ضمن بعثة منتخب الناشئين في رحلته إلى المغرب وهم:

بلال عطية، حمزة الدجوي، محمد، عمر العدوي، سلمان صفوت، ياسين حاتم، محمد حمد، كريم جمعة، عبدالعزيز الزغبي، محمد شريف، سيف محمد، عبد الرحمن أبو اليزيد، مهند الشامي، زياد أيوب، معاذ فوزي وفادي وائل.


بعثة منتخب الناشئين تصل المغرب

وكانت وصلت بعثة منتخب مصر تحت 17 سنة إلى المغرب، الأحد الماضي، بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من 6 ساعات.

ويشارك منتخب الناشئين مواليد 2008 في البطولة الودية بالمغرب، ويخوض خلالها ثلاث مواجهات أمام منتخبات المغرب، زامبيا والسنغال.

 

منتخب الناشئين يستعد لأمم إفريقيا

ويشارك منتخب الناشئين تحت 17 سنة في البطولة الودية، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب في الفترة من 30 مارس وحتى 19 أبريل المقبل.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط إفريقيا.

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