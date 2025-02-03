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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 27 بجريدة الوقائع المصرية

الدكتور سامح الحفنى
الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني، فيتو

 نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 27، الصادر في 3 فبراير 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارات الطيران المدني، والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، والإسكان والمرافق، والنقل، وهيئة الدواء المصرية.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:
-قرار وزارة الطيران المدنى رقم 1605 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار وزير الطيران المدنى رقم 544 لسنة 2024 بتحديد المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوى.
-وقرار وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية رقم 4 لسنة 2024، بإضافة (ميناء أكتوبر الجاف) إلى مجموعة الموانئ التى يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أى من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزارى المشترك رقم 682 لسنة 2007.
قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 833 لسنة 2024، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 42700  متر مربع بما يعادل 10٫17 فدان المخصصة لاتحاد مالك زهرة السعادة لإقامة مشروع 50٪ منشآت عقارية ومنشآت سياحية فندقية 50٪ بمنطقة فوكة بمركز الضبعة بالساحل الشمالى الغربى  بمحافظة مطروح.
-وقرار وزارة النقل هيئة ميناء دمياط، قرار رقم 1003 لسنة 2024، بمنح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط بالتخفيض من إجمالى المقابلات، المقابلات الواردة بالقرار رقم 800 لسنة 2016، والمقابلات الواردة بقرارات هيئة ميناء دمياط أرقام 99 لسنة 2016، 760 لسنة 2018، 500 لسنة 2019 للكمية التى تقع داخل كل شريحة من الشرائح التالية بنسبة التخفيض قرين كل منها.


-وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 769 لسنة 2024، بإنش اء مكتب علمى فى ش ئون الدعاية لألدوية المس جلة بهيئة الدواء المصرية تحت اسم مكتب علمى: "داف للحلول الرقمية (DAF). 

 


 

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