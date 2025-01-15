تعديل المخطط التفصيلي لقرى بالبحيرة، أهم القرارات الحكومية بالعدد 12 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 12، الصادر في 15 يناير 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارتي الإسكان والمرافق، والتعليم، ومحافظة البحيرة.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:



-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 924 لسنة 2024، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (بدون) بمساحة 16٫76 فدان بما يعادل 70392 متر مربع، الواقعة بمنطقة مواطئ الأمطار بالحى الأول بمدينة طيبة الجديدة المخصصة لشركة آى جى إن للاستثمار العقارى والمقاولات العامة N.G.E ( ش.م.م) لإقامة نشاط عمرانى متكامل.

- قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمي رقم 2248 لسنة 2024، بتعديل نص المادة (1) من القرار الوزارى رقم (761) بتاريخ 24/4/2024 ليصبح نصها كالآتى: تعديل نص المادة (1) من القرار الوزارى رقم (287) بتاريخ 22/3/1995، بإنشاء المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورة ليصبح "معهد الدلتا العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، وتعديل تبعية المعهد من جمعية أكاديمية الدلتا للعلوم إلى جمعية الدلتا للعلوم والتنمية بالمنصورة".

- قرارات محافظة البحيرة بتعديل خريطة المخطط التفصيلي لعدد من القرى التابعة للمحافظة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.





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