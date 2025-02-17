وزير الاستثمار يبحث مع «أكوا باور» السعودية تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع وفد مجموعة أكوا باور السعودية برئاسة محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بمقر وزارة الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري في مجال الطاقة المتجددة، ومشروعات ومستهدفات الشركة الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

عمق العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية

وأكد الوزير على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأهمية التعاون المشترك الذي شهد تطورًا كبيرا في السنوات الأخيرة. كما أشاد بسرعة توقيع اتفاقية الاستثمار المشترك بين الجانبين، والتي تعكس الرؤية الموحدة والمبادئ المشتركة بين البلدين.

وقال «الخطيب»: إن اللقاء يأتي تأكيدًا على حرص الجانبين على دفع عجلة الاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز من مكانة البلدين على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأشار «الخطيب» إلى حرص الدولة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري وتذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين، مؤكدًا على تنافسية السوق المصري، رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

كما دعا الوزير إلى زيادة الاستثمارات السعودية في مصر في قطاع الطاقة المتجددة والكهرباء، موضحًا أن مصر تستهدف توليد 30 جيجاوات لدعم الشبكة الوطنية، منها 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

أهمية توطين الصناعة في مصر

وأكد «الخطيب» أهمية توطين الصناعة في مصر، باعتبارها مركزًا صناعيا وتصديريا محوريًا بين ثلاث قارات كبرى، مشيرا إلى ضرورة دعم الشباب من كلا البلدين من خلال برامج التدريب والتأهيل، وذلك في مجال تعزيز البنية التحتية للاقتصاد الأخضر.

ومن جانبه، أعرب محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة أكوا باور السعودية، عن شكره وتقديره للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على دعمه المتواصل للاستثمارات السعودية في مصر، مشيدا بدور الدولة المصرية في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.

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