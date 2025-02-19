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رياضة

بيسيرو يجهز مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الأهلي

بيسيرو
بيسيرو

يستعد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، لتقديم مفاجأة في تشكيل الفريق أمام الأهلي يوم السبت القادم في مباراة القمة التي تجمع الفريقين في الدوري المصري.

ورغم أن الفريق يعاني من بعض الغيابات والإصابات، إلا أن بيسيرو يهدف إلى تقديم عرض قوي ومفاجئ من خلال تغيير تشكيل الفريق وطريقة اللعب لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة الهامة.

ووفقًا للمصادر المقربة من الجهاز الفني، ينوي بيسيرو إجراء تغييرات جوهرية على التشكيل الأساسي للزمالك في مباراة الأهلي، حيث من المتوقع أن يعتمد على بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص كثيرة في المباريات السابقة.

قد يشهد التشكيل بعض التعديلات في الخط الدفاعي، وكذلك في خط الوسط، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، وهو ما قد يشكل مفاجأة للأهلي الذي تعود على أسلوب لعب معين من الزمالك بالإضافة إلى التغييرات في التشكيل، يتوقع أن يقوم بيسيرو بتغيير طريقة لعب الزمالك في مواجهة الأهلي، حيث يُتوقع أن يلعب الزمالك بنهج أكثر مرونة بين الدفاع والهجوم، مع التركيز على الهجمات المرتدة السريعة التي قد تكون سلاحًا قويًّا ضد الضغط العالي الذي يعتمد عليه الأهلي.

كما قد يعتمد بيسيرو على تنظيم دفاعي محكم، مع تعزيز وسط الملعب لزيادة السيطرة على المباراة ومنع الأهلي من فرض إيقاعه المعتاد.

ويبدو أن المدرب البرتغالي يسعى من خلال هذه المفاجآت إلى التفوق على الأهلي، مستفيدًا من تحليل نقاط القوة والضعف في فريقه وفي خصمه، مما يعكس خطط بيسيرو الذكية التي تهدف إلى استغلال كل الفرص المتاحة لتحقيق الفوز في هذه القمة المنتظرة.

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