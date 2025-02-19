هل يعود محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك أمام الأهلي؟

يترقب جمهور الزمالك ما ستسفر عنه قرارات المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو بشأن حراسة مرمى الفريق في لقاء القمة أمام الأهلي يوم السبت القادم، خاصة في ظل الجدل الذي أثير حول إمكانية عودة محمد عواد لحراسة مرمى الفريق بعد غيابه عن مباراة بتروجت الماضية بسبب الإيقاف.

محمد عواد، حارس مرمى الزمالك الأساسي، غاب عن لقاء بتروجت بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، حيث شغل محمد صبحي مكانه في هذا اللقاء، وأدى صبحي بشكل جيد في المباراة رغم التعادل المخيب للآمال 1-1 أمام بتروجت، مما جعل البعض يتساءل حول مدى جاهزية عواد للعودة إلى التشكيل الأساسي في المباراة القادمة أمام الأهلي.

بيسيرو يواجه خيارًا صعبًا، حيث إن محمد عواد يعتبر أحد الحراس المميزين في الدوري المصري ولديه خبرة كبيرة في المباريات الكبيرة، وخاصة في مواجهة فرق مثل الأهلي.

عودة عواد ستكون بمثابة تعزيز للخط الدفاعي للفريق، خاصة مع أهمية المباراة وحاجة الزمالك للثبات في الدفاع أمام هجوم الأهلي القوي.

من جهة أخرى، فإن محمد صبحي قدم مستوى جيد في المباراة الأخيرة، ما قد يدفع بيسيرو لاستمراره في التشكيلة الأساسية، خاصة إذا كان المدرب يرى أن استمراره يمكن أن يعطي الفريق استقرارًا أكبر في ظل بعض الغيابات والضغوط النفسية التي يمر بها الفريق.

في النهاية، يبدو أن قرار بيسيرو سيتوقف على تقييمه الشخصي لجاهزية عواد من الناحية البدنية والنفسية، وكذلك مستوى محمد صبحي في التدريب والتحضيرات الأخيرة للمباراة، من المرجح أن يتم اتخاذ القرار النهائي في الأيام القليلة المقبلة بناءً على ما يراه المدرب الأنسب لحراسة مرمى الزمالك أمام الأهلي.

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