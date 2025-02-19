الأربعاء 19 فبراير 2025
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محافظات

محافظ أسوان يفتتح معرض "أهلًا رمضان" في دراو (صور)

افتتاح معرض اهلا
افتتاح معرض اهلا رمضان فى دراو

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان زياراته الميدانية للمراكز والمدن حيث قام المحافظ بافتتاح معرض " أهلًا رمضان " للسلع الغذائية المخفضة بوسط مدينة دراو وأثناء تفقده لأقسام المعرض الذى يضم السلع والمنتجات المختلفة من اللحوم والدواجن والبقوليات والخضروات والفاكهة والياميش، وذلك برفقه المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين، وكمال حلمى رئيس مركز ومدينة دراو، فضلًا عن القيادات التنفيذية والمجتمعية.

 

توفير احتياجات المواطنين من السلع 

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه فى ظل التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة نستكمل سلسلة الإفتتاحات لمعارض " أهلًا رمضان " بإجمالى 29 معرض على مستوى المدن والمراكز، منها 12 معرض تابعين للشركة المصرية لتجارة الجملة، و10 معارض بالشراكة بين مديرية التموين، والغرفة التجارية، و7 معارض أهلية وحزبية حيث تصل فيه التخفيضات لأكثر من 30 % على السلع المتنوعة من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

أشار إلى حرص المحافظة لتحقيق التكامل والتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية لدعم المعارض بالكميات الكبيرة من السلع المختلفة حتى يتسنى توفيرها للمواطن الأسوانى بالأسعار المناسبة مراعاة للظروف المعيشية، وخاصة للأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.

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​ أسوان أهلا رمضان معارض اسعار دراو

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