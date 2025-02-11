شملت 48 قيادة، محافظ أسوان يعتمد حركة محليات

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حركة المحليات لشغل وظيفة رئيس وسكرتير قرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك بإجمالى 48 قيادة، وذلك عقب إجراء المقابلات الشخصية لـ 85 متقدما.

حركة محليات بأسوان

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أننا نستهدف من إجراء هذه الحركة لرؤساء وسكرتير القرى إتاحة الفرصة لقيادات ميدانية قادرة على تحمل المسئولية والوفاء بتطلعات وطموحات الشارع الأسوانى لتحقيق نقلة نوعية وحضارية لهذه المحافظة الواعدة والتى يستحق أهلها تحسين كامل فى مستوى المعيشة والحياه اليومية.

وأضاف بأن الفترة الماضية شهدت تقييم مستمر للقيادات الحالية من خلال قدرتهم على التعامل السريع مع مشاكل وهموم ومطالب المواطن البسيط، علاوة على ما كشفته الجولات الميدانية المفاجئة للوقوف من قرب على مستوى الأداء وتنفيذ توجيهات المحافظ، وخاصة فى ملفات النظافة والتجميل والتطوير والإشغالات والتعديات والتصالح فى مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات الهامة.

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