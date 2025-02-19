احذروا من أعراضها، جمال شعبان يكشف سر النهجان السريع بدون مجهود وعلاقته بالأمراض الخطيرة

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن سر النهجان السريع، وعلاقته بفشل القلب، وخاصة عند ظهور النهجان مع حالة التورم في الساقين.

سر هبوط القلب بالنهجان وتورم الساقين

وأكد الدكتور جمال شعبان أنه من أعراض فشل وهبوط عضلة القلب هو النهجان، الذي تختلف درجته حسب درجة هبوط عضلة القلب، مع الأرق في النوم وصعوبة الهضم وتورم الساقين.

النهجان السريع والاختناق من أقل مجهود، فيتو



وقال الدكتور جمال شعبان عن علاقة النهجان وهبوط القلب: "النهجان.. هبوط القلب (فشل القلب).. والنهجان وتورم الساقين.. عضلة القلب هي العضلة الوحيدة، التي تعمل بلا توقف علي مدار عمر الإنسان، تنقبض في اليوم حوالي ١٠٠ ألف مرة، لإمداد تريليونات الخلايا بالغذاء والأكسجين".

وعن أنواع فشل القلب، قال جمال شعبان: "فشل القلب: نوعان، فشل انقباضي وفشل انبساطي، هبوط القلب الانقباضي: فشل القلب مع تمدد عضلة القلب، هبوط القلب الانبساطي، فشل القلب مع احتفاظ القلب بوظيفته الانقباضية".

أعراض فشل القلب وعلاقته بالنهجان

وعن أعراض الفشل القلبي، قال الدكتور جمال شعبان: "الأعراض: النهجان تختلف درجاته، حسب درجة هبوط العضلة، أرق واضطرابات النوم، صعوبة في الهضم، تورم في الساقين".

أما وصول كفاءة القلب لرقم 35%، فأكد جمال شعبان أن "رقم ٣٥% رقم مهم، أقل من هذا الرقم يعني هبوط شديد في الوظيفة الانقباضية".

النهجان السريع وعلاقته بالأمراض الخطيرة، فيتو



وعن العلاج، أوضح جمال شعبان أن "العلاج.. دوائي مدرات البول مهمة جدًا في تحسين النهجان.. دعامات.. منظم ثلاثي..".

أما حماية القلب من التضخم، فأكد جمال شعبان بضرورة "عمل وقاية من هبوط القلب، وممكن الحفاظ على القلب بتجنب التدخين، والحفاظ على الوزن، وممارسة الرياضة، والأكل الصحي، والاكتشاف المبكر للضغط والسكر، وعلاجهما مبكرًا، وتجنب الزعل والانفعالات".

سر النهجان الشديد من أقل مجهود

وأكدت الأبحاث الطبية أنه من الطبيعي أن يحدث النهجان عند القيام بمجهود شديد، لكن النهجان المتكرر مع المجهود البسيط يعني وجود مشكلة صحية.

النهجان السريع وعلاقته بهبوط عضلة القلب، فيتو



وكشفت الأبحاث سر حدوث النهجان المتكرر دون بذل مجهود شديد، مؤكدة أن ذلك يؤشر على وجود مشكلة صحية، حيث تنتج سرعة النهجان عن الإصابة بالالتهابات بالرئتين، أو الإصابة بأمراض القلب، أو تجلط الدم، أو مرض السكر.

وأكدت الأبحاث أن الالتهابات التي تصيب الرئتين، مثل: (الالتهاب الرئوي، أو التهاب الشعب الهوائية) تسبب مشاكل في التنفس وهو ما يساهم في حدوث سرعة النهجان، وفي حالة تفاقم هذه الإلتهابات فيمكن أن تمتلئ الرئتان بالسوائل، مما يؤدي لصعوبة التنفس.

أمراض تسبب النهجان السريع

كما يكشف النهجان السريع عن الإصابة بأمراض القلب، حيث تؤدي أمراض القلب لصعوبة ضخ الدم المحمل بالأكسجين، لمختلف أنحاء الجسم، وذلك يزيد من فرص حدوث النهجان المتكرر ومشاكل التنفس.

كما تلاحظ هذه المشكلة في حالة الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وضعف عضلة القلب، وعدم انتظام ضربات القلب، وقصور القلب وغيرها.

علاقة النهجان السريع بأمراض القلب، فيتو



كما أشارت الأبحاث إلى أنه عند حدوث الاختناق، فسوف يؤدي لصعوبة في التنفس مما يزيد من النهجان ومحاولة استنشاق الأكسجين من الهواء، وهي مشكلة صحية تستدعي استشارة الطبيب.

كما ينتج النهجان المتكرر من الإصابة بجلطات الدم، حيث ينتج عن جلطة الدم في الرئة، ويصاحبه مجموعة من الأعراض، مثل: ألم في الصدر، وخفقان القلب..

كما تحدث هذه المشكلة الصحية الخطيرة عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين، ونتيجة لذلك تتراكم الأحماض المسماة بـالكيتونات في الجسم، وتؤدي هذه المشكلة إلى التنفس السريع والنهجان المتكرر.

كما يسبب الإصابة بالربو لسرعة التنفس، فمن أبرز أعراض نوبة الربو، زيادة النهجان خاصة في فترة الليل أو بعد ممارسة الرياضة، وكذلك عند استنشاق محفزات للحساسية، مثل: الأتربة، والمواد الكيميائية.

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