الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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حوادث

توقف عضلة القلب، أسباب وفاة ضحية والدتها وعشيقها بالهرم

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كشفت مناظرة نيابة الهرم لجثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لقيت مصرعها علي يد والدتها وزوجها عن أسباب الوفاة، وتبين أن الطفلة لقيت مصرعها نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة التعذيب الشديد وتوقف عضلة القلب ما أفقدها الحياة

البداية عندما عثر أهالي منطقة كعبيش بدائرة قسم شرطة الهرم على جثة طفلة ترتدي كامل ملابسها ملقاة بأحد صناديق القمامة، فأبلغوا الشرطة التي انتقلت إلى مكان الحادث، وبفحص الجثة تبين وجود آثار تعذيب على جسدها النحيل، وأنها توفيت نتيجة تعرضها لكدمات وجروح قبل وفاتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفلة صغيرة بأحد شوارع المنطقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى أن أم الطفلة وعشيقها وراء قتل الطفلة، وتم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة نيابة الهرم منطقة كعبيش قسم شرطة الهرم

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