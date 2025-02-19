بعد استبعادها من الاجتماع الروسي الأمريكي، دول أوروبا تفرض عقوبات جديدة على موسكو

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لايين أورسولا، عن مواصلة أوروبا الضغط على روسيا، وذلك من خلال فرض حظر جديد على الاستيراد والتصدير من روسيا والعقوبات التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على روسيا.

أوروبا تستمر في الضغط على روسيا بالعقوبات

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين أورسولا عن فرض أوروبا لـ العقوبات على روسيا: “أرحب بالاتفاق على حزمة العقوبات السادسة عشرة. ويعمل الاتحاد الأوروبي على تشديد إجراءاته ضد التحايل من خلال استهداف المزيد من السفن في أسطول الظل التابع لبوتن وفرض حظر جديد على الاستيراد والتصدير. نحن ملتزمون بمواصلة الضغط على الكرملين”.



جدير بالذكر أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 وافقوا، اليوم الأربعاء، على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وتُعد العقوبات الـ 16 التي تفرضها أوروبا على روسيا، وتتضمن حظر واردات الألمنيوم الروسي، حسبما ذكر دبلوماسيون في بروكسل.

وأشارت مصادر لوسائل إعلام أوروبية إلى أن "الحزمة تشمل أيضا تدابير جديدة، تهدف إلى الحد من صادرات النفط الروسية"، ومن المقرر أن يعتمدها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميًا الاثنين المقبل، الذي يصادف الذكرى الثالثة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

حزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا



وتأتي حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا، في الوقت الذي تواصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر مع روسيا، لوقف الحرب الروسية- الأوكرانية، من خلال اتفاق روسي أمريكا، بدون إشراك أطراف أساسيين في الأزمة، ومنها أوكرانيا ودول أوروبا.

أوروبا تفرض عقوبات على روسيا، فيتو



وتطبق العقوبات الأوروبية الجديدة على قطاع الألمنيوم الروسي، بالإضافة إلى تقييد إضافي على ما يعرف بـ"أسطول الظل"، من خلال فرض عقوبات على 73 ناقلة إضافية، تستخدم لنقل النفط الروسي الخاضع للعقوبات الغربية.

ويقوم الاتحاد الأوروبي بفصل 13 مصرفًا روسيًا، بالإضافة لنظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية، وإضافة 8 وسائل إعلام روسية إلى القائمة التي يحظر عليها البث في أوروبا.

أوروبا تواجه خطوة ترامب بالانفتاح على روسيا

وتسعى أوروبا الى التحرك في مواجهة ما وصفته بـ "خطوة ترامب بالانفتاح على روسيا"، عكس السياسة الصارمة التي كان يتبعها سابقه جو بايدن تجاه موسكو منذ بدء غزو أوكرانيا.

فرض عقوبات أوروبية على الكرملين، فيتو

جدير بالذكر أن بعض قادة الاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعا في باريس، الاثنين الماضي، على خلفية الموقف الأمريكي الجديد من مسألة الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد المباحثات التي عقدها مسؤولون روس وأمريكيون يتقدمهم وزيرا خارجية البلدين، في الرياض أمس الثلاثاء، لبحث ومناقشة وقف الحرب الروسية- الأوكرانية، لكن لم يشارك فيها مسؤولون أوكرانيون أو من دول أوربا.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن الاتحاد الأوروبي سيؤدي دورًا في المباحثات الهادفة إلى رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو.

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