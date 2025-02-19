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خارج الحدود

في ساعة واحدة، روسيا تعلن إسقاط 21 مسيرة أوكرانية

آثار القصف، فيتو
آثار القصف، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة دفاعاتها الجوية أسقطت 21 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون ساعة، أمس الثلاثاء، معظمها فوق منطقة كورسك بغرب البلاد.

وأضافت الوزارة في منشور على تطبيق تيليجرام أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 20 طائرة مسيرة بين الساعة 9:30 مساء و10:30 مساء (1830 و1930 بتوقيت جرينتش) فوق منطقة كورسك حيث تسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الأراضي بعد توغلها هناك قبل ستة أشهر.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيرة أخرى فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.

ويأتي ذلك بينما بدأت محادثات في السعودية بين الجانبين الروسي والأمريكي في مسعى لإيجاد صيغة تنهي الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ 3 سنوات.

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