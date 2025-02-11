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خارج الحدود

أوروبا تنتفض ضد الرسوم الأمريكية الجديدة: سنرد بحزم وقوة

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية

 تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين، أورسولا  اليوم الثلاثاء، برد حازم ومتناسب من الأوروبيين بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم، بحسب فرانس برس.

 

أوروبا تنتفض بوجه الرسوم الأمريكية الجديد

 وقالت فون دير لايين في بيان "إن الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة على الاتحاد الأوروبي لن تبقى دون رد: إنها تستدعي تدابير مضادة حازمة ومتناسبة".

وفي سياق متصل، قال مارك فيراسي وزير الصناعة الفرنسي في مقابلة مع قناة تي.إف1 التلفزيونية إنه يتعين على أوروبا أن ترد بشكل حازم وموحد على الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضاف أنه يأمل أن يأتي هذا الرد قريبا، بحسب رويترز.

وقرر ترامب  أمس الإثنين، زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25 بالمئة "دون استثناءات أو إعفاءات" في خطوة يأمل أن تساعد الصناعات المتعثرة في الولايات المتحدة ولكنها قد تؤدي أيضا إلى إشعال حرب تجارية متعددة الجبهات.

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