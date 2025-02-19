الدكتور إسماعيل الخشاب

حديث قلب

منذ سبع سنوات تعرضت لآلام مبرحة في ظهري، وزرت أكثر من طبيب متخصص في العظام والأعصاب والعلاج الطبيعي، ودخلت بعدها مركز تأهيل العجوزة وأقمت فيه لمدة أسبوع، وخضعت لبرنامج علاجي مكثف تحت إشراف مديره اللواء طبيب أحمد جنيدي (متعه الله بالصحة وطول العمر)، وتم تشخيص سبب آلامي وقتها هو رفعي لأحمال ثقيلة الوزن بشكل مفاجئ وبطريقة غير صحيحة باستخدام الظهر بدل الساقين..

ونصحني الأطباء خلال هذه الإقامة بتعليمات مفيدة لتحسين حالتي وتعلم الطرق الصحيحة للتعامل مع الجسم والتدريب عليها، علاوة على إجراء بعض التمارين الرياضية الخاصة بعضلات البطن والظهر، والمشي في اتجاهات معاكسة داخل حمام سباحة المركز، وجلسات متكررة لتقوية حزام الظهر، وتقوية العضلات حتى تعمل على دعم المناطق المصابة..



والحقيقة فقد أفادني هذا البرنامج العلاجي المكثف، وخرجت سليما معافى، حتى إنني دخلت هذا المستشفى، وأنا أصلي على كرسي وخرجت منه ساجدا حامدا شاكرا لله المعافي..



إلا أنني من حوالي عام عاودتني هذه الآلام الصارخة من جديد، وبدأت تحاصرني في نفس منطقة الظهر، وبصور مفاجئة وسريعة، وبشكل مستمر على شكل نوبات، ووخز، وإحساس بالرشق أشبه بالطعنات، بل وتزداد بمجرد الانحناء أو الوقوف أو المشي، وخاصة عند الاستيقاظ من النوم، بل وعدت لتأدية الصلاة وأنا علي كرسي متحرك كما كنت منذ سبع سنوات!

استبعدت فكرة دخولي المركز وإعادة التجربة من جديد لأسباب متعددة أهمها أنني عشت تجربة قاسية ودخلت مستشفي مصر الدولي منذ شهور قليلة ودخلت الرعاية المركزة لأسباب مرضية أخري، ولا أستطيع نفسيا أن أكرر التجربة إلا للضرورة القصوى..



سألت عن أفضل طبيب معالج لأمراض الظهر والعمود الفقري، ونصحني عدد كبير من الزملاء والأصدقاء، ومنهم سيادة اللواء مصطفى وجيه، فأجمعوا علي اللواء طبيب شرطة إسماعيل إبراهيم الخشاب (استشاري الأمراض الروماتيزمية والتأهيل "الطب الطبيعي" وإصابات العمود الفقري)، وكثير من المرضى الزملاء تم شفاؤهم على يديه..

ومن حسن الحظ أنه يعالج زملاء المهنة ضمن مشروع العلاج بنقابة الصحفيين، كما مدحه القائمون على المشروع لخبرته الطويلة، وبراعته في مجال تخصصه، وأنجزت إجراءات التحويل من النقابة على أحد مراكزه الثلاثة بوسط البلد والمهندسين، واخترت الأخير لقربه من سكني، ودفعت قيمة الكشف المحددة..

استقبلني هذا الطبيب الانسان بابتسامة حانية طيبة، وسألني أولا عن مصدر آلامي وتاريخها معي، ثم خضعت للفحص الدقيق، وإذ به يلامس أماكن الألم بأصابعه الذهبية بمهارة المحترف، ثم طلب مني إجراء بعض أنواع التحاليل والأشعة ليطمئن قلبه علي نتائج تشخيصه..

ثم بدأت رحلة علاجي داخل مركزه النظيف المتطور والذي يحتضن أحدث وسائل الأجهزة العلاجية للتأهيل وتماثل المراكز الطبية في الدول المتقدمة، وكما شاهدتها في مدينة "كولون" بألمانيا عندما زرتها منذ أكثر من عشرين عاما، فمركزه يحتضن أحدث وأسرع تقنيات غير جراحية وبرامج للتأهيل وعلاج الألم بكل صوره وأشكاله بأحدث تكنولوجيا متقدمة..



ومع تجربتي العلاجية مع العالم المصري العظيم الدكتور إسماعيل إبراهيم الخشاب أستطيع أن أعترف بأنني تحسنت كثيرا، ومعظم الآمي قد اختفت، وما زلت أستكمل رحلة علاجي مع هذا الطبيب الإنسان الطيب..

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