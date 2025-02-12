سحر الجبوري.. سيدة الأونروا

حديث قلب

أدانت جامعة الدول العربية ما عدّته تجاهلًا إسرائيليًا لدعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القرارات الباطلة التي أقرّها الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في فلسطين، وعدّت القرار تقويضًا لأسس حل الدولتين، وطالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي.

والأونروا واحدة من أكثر المنظمات التابعة للأمم المتحدة تأثيرًا، ومهمتها تزويد الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإغاثة والشؤون الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، وخاصة في فلسطين المحتلة بقطاع غزة والضفة الغربية، وفي ظل ظروف الاحتلال والإبادة الجماعية الغاشمة، هم أحوج ما يكونون لمد يد المساعدة إليهم.

وتشغل رئاسة مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في القاهرة سيدة عراقية فاضلة هي سحر الجبوري ابنة العالم الكبير فهد الجبوري، ومتزوجة من ضابط شرطة كبير هو اللواء محمد هشام حسين.

رأيتها لأول مرة على شاشة التلفزيون تلقي كلمتها البليغة في منتدى الشباب العالمي في شرم الشيخ منذ حوالي ثلاث سنوات، سيدة رائعة الجمال، لبقة ومثقفة، واستعرضت بكفاءة المأساة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون، عندما ازداد اعتمادهم على الوكالة ماليًا مما يسبب ضغطًا كبيرًا عليها، فهي تحتاج إلى تمويل مستدام. ولأن مصر تسكن في قلبها ولها على أرضها أهلًا وأقارب وأصدقاء وناسًا؛ فقد أشادت بالدور المصري المحوري لدخول المساعدات الإنسانية المتعددة لدعم الوكالة وقدرتها الهائلة على إعادة الإعمار.

ولقد شدني في الأيام القليلة الماضية حوارها مع جريدة الجمهورية أجراه الزميل شريف عبد الحميد، أكدت فيه أن وقف إطلاق النار أحيا الأمل في نفوس مليوني فلسطيني بعد 460 يومًا من العذاب، وأن هذا الاتفاق بوساطة مصرية قطرية أمريكية، لقي ترحيبًا دوليًا كبيرًا، خاصة بعد حرب الإبادة والمجازر الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق آلاف الفلسطينيين، والذي لم يفرق بين طفل رضيع وامرأة وشيخ كبير!

سيدة الأونروا هي ابنة العالم والمفكر العراقي الشهير الدكتور فهد الجبوري المعروف في كل المؤسسات العلمية والأكاديمية في الوطن العربي، ورمز عظيم من رموز العلم والثقافة والتطور الحضاري، والذي رحل عن عالمنا منذ ما يقرب من عشرين عامًا. وترك لأبنائه رصيدًا علميًا محترمًا (37 كتابًا) من تأليفه، و100 بحث يحمل اسمه، وقام بالتدريس في أرقى جامعات العالم، وكان رحمة الله عليه يمثل المرجعية الأولى للكيمياء العضوية لما استعصى منها حتى قيل إنه لا توجد مشكلة في العضوية إلا ولها الدكتور فهد الجبوري.



وكان هذا العلّامة المحترم شديد الكرم مع مجتمعه، زاهدًا للمال رغم ثرائه، قضى 50 عامًا في خدمة العلم والقيم والمثل والمبادئ، وها هم أبناؤه النبلاء يستكملون مسيرته المشرفة بكل نزاهة وإجلال.

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