الأربعاء 05 فبراير 2025
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حديث قلب

الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف

في عام 1985 زرت جمهورية جزر المالديف لأول مرة مرافقا لشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الراحل جاد الحق علي جاد الحق، بدعوة من رئيس الجمهورية في ذلك الوقت مأمون عبد القيوم، وفي نهاية الزيارة أجريت حوارا صحفيا مع فخامته، ثم تكررت الحوارات معه أكثر من مرة في العاصمة المالديفية مالي، حتي تركه المنصب عام 2008.. 

 

وهو شخصية رائعة وقدم لبلاده الكثير من الانجازات، ومازلت حتي كتابة هذه السطور أتواصل معه تليفونيا كأخ أكبر وصديق كريم، وهو بالمناسبة أيضا عاشقا لمصر التي تسكن قلبه بعد أن نال تعليمه بالأزهر الشريف، وله علي أرضها أحلي الذكريات، ويعرف أسماء أحياء ومناطق القاهرة بالإسم أكثر من المصريين!


ثم تولي حكم المالديف من بعده أكثر من حاكم، حتي وصل لسدة الحكم رئيس جمهورية جزر المالديف الحالي فخامة الرئيس الدكتور محمد معز، القائد العام لقوات الدفاع الوطني، عمره 47 عاما، والذي فاز في انتخابات حرة ونظيفة لينال ثقة شعبه ويؤدي اليمين الدستورية في 17 نوفمبر 2023.. 

 

وهو سياسي محنك، وبارع في تخصصه كدكتور مهندس، نال تعليمه في بريطانيا وتخرج من جامعة ليدز، وهو رئيس قريب من شعبه، وله رصيد محترم نظرا لنظافة يده والتزامه بعدله مع كل طبقات شعبه، والذي يصل تعداده حاليا لحوالي 600 ألف نسمة، وثلث إجمالي سكان الدولة يسكنون في العاصمة مالي.. 

 

وجدير بالذكر إن عدد الاجانب المقيمين في المنتجعات والجزر الصناعية والسياحية في دولة المالديف يفوق عدد السكان الاصليين المقيمين، وتلتزم حكومة المالديف برئاسة الدكتور محمد معز بإرساء قواعد الأمن والأمان والمساوة بين الجميع، وترسيخ القيم الإسلامية كالإحترام والتسامح باعتبار أن الإسلام هو الديانة الرسمية للبلاد..


ولقد نجح الرئيس محمد معز في تحقيق الاستقرار حتي الآن، وتقديم صورة بلاده وشعبها الطيب إلي العالم، وتضاعف عدد السياح إلي المالديف للاستمتاع بمعالمها الساحرة وطبيعتها المتفردة وإعتدال مناخها طوال العام، فهي كما رأيتها جنة استوائية تقع في قلب المحيط الهندي؛ بشواطئها النظيفة ذات الرمال البيضاء، ومياهها الصافية، وحياتها البحرية الناطقة بالجمال، وتذوق اسماكها اللذيذة الشهية، ورحلاتها البحرية في الجزر خاصة مع اقتراب غروب الشمس.. 

 

ذكرياتي في جزر المالديف لا تغادر خيالي أبدا، فهي عالم رومانسي مختلف عن أي بلد زرته حول العالم، عيب المالديف الوحيد طول مسافتها من القاهرة بعد بلغت من العمر 74 عاما، فهي بالنسبة لصحتي مرهقة!

 

عبقرية نجيب ساويرس

منارة حياتية!


الدكتور محمد معز رئيس جمهورية جزر المالديف وضع منذ توليه حكم البلاد خطط طموحة للإرتقاء بالمواطن المالديفي ورفع مستوي معيشة الشعب وتأمين وسائل علاجه، وتقديم قصص نجاح تنموية، وزيادة الناتج المحلي، وإنعاش الاقتصاد من خلال النمو المستدام.. 

وزيادة عائدات النقد الأجنبي بتطوير صناعة الاسماك وزيادة التصدير، والاهتمام بتطوير السياحة وتدفق السياح علي بلاده، والتركيز علي اتجاهات التنمية البشرية، وتطوير البنية الاساسية الاقتصادية والاجتماعية؛ فالرئيس محمد معز قادر بامكانياته ومهارته وسماته الشخصية علي تحدي الصعاب.

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