موقف رونالدو من المشاركة مع النصر السعودي أمام برسبوليس الإيراني

تناولت التقارير الصحفية السعودية موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المشاركة في مباراة النصر السعودي القادمة أمام برسبوليس الإيراني، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.



وكشفت صحيفة “ الشرق الأوسط ”عن أن مدرب النصر، الإيطالي ستيفانو بيولي، ينوي إراحة رونالدو في هذه المباراة، وذلك لعدة أسباب ولعل أبرزها تجنب إرهاق اللاعب بسبب ضغط المباريات المتواصلة، حيث يشارك النصر في منافسات مختلفة.



وأفادت بأن إراحة كريستيانو تأتي بعد حسم النصر تأهله للأدوار المقبلة من البطولة، مما يجعل هذه المباراة أقل أهمية مقارنة بمباريات الدوري السعودي.



و أشارت التقارير إلى أن المدرب ينوي إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين الآخرين، مثل عبد الله الخيبري والبرتغالي أوتافيو وسلطان الغنام، بسبب الإصابات والإرهاق.



كما يدرس المدرب إراحة المدافع الإسباني إيميريك لابورت، والاستعانة بالمدافع الفرنسي محمد سيماكان بجانب علي لاجامي أو محمد فتيل، ويأتي ذلك بسبب غياب سيماكان عن مباراة الاتفاق المقبلة في الدوري لحصوله على بطاقة حمراء في المباراة السابقة.

ويحل النصر ضيفا على برسبوليس في إيران، الإثنين المقبل، ضمن منافسات دوري الجولة الثامنة لمرحلة الدوري ببطولة أبطال آسيا للنخبة.



ويحتل النصر المركز الثالث في مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 16 نقطة، بينما يحتل برسبوليس المركز التاسع برصيد 6 نقاط.



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