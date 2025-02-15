السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف رونالدو من المشاركة مع النصر السعودي أمام برسبوليس الإيراني

كريستيانو رونالدو،فيتو
كريستيانو رونالدو،فيتو

تناولت التقارير الصحفية السعودية موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المشاركة في مباراة النصر السعودي القادمة أمام برسبوليس الإيراني، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.


وكشفت صحيفة “ الشرق الأوسط ”عن أن مدرب النصر، الإيطالي ستيفانو بيولي، ينوي إراحة رونالدو في هذه المباراة، وذلك لعدة أسباب ولعل أبرزها  تجنب إرهاق اللاعب بسبب ضغط المباريات المتواصلة، حيث يشارك النصر في منافسات مختلفة.


وأفادت بأن إراحة كريستيانو تأتي بعد   حسم النصر تأهله للأدوار المقبلة من البطولة، مما يجعل هذه المباراة أقل أهمية مقارنة بمباريات الدوري السعودي.


و أشارت التقارير إلى أن المدرب ينوي إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين الآخرين، مثل عبد الله الخيبري والبرتغالي أوتافيو وسلطان الغنام، بسبب الإصابات والإرهاق.


كما يدرس المدرب إراحة المدافع الإسباني إيميريك لابورت، والاستعانة بالمدافع الفرنسي محمد سيماكان بجانب علي لاجامي أو محمد فتيل، ويأتي ذلك بسبب غياب سيماكان عن مباراة الاتفاق المقبلة في الدوري لحصوله على بطاقة حمراء في المباراة السابقة.

ويحل النصر ضيفا على برسبوليس في إيران، الإثنين المقبل، ضمن منافسات دوري الجولة الثامنة لمرحلة الدوري ببطولة أبطال آسيا للنخبة.


ويحتل النصر المركز الثالث في مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 16 نقطة، بينما يحتل برسبوليس المركز التاسع برصيد 6 نقاط.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريستيانو رونالدو أبطال آسيا البرتغالي كريستيانو رونالدو برسبوليس الإيراني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دوري أبطال آسيا

مواد متعلقة

الدوري السعودي، التشكيل المتوقع للخليج أمام التعاون وموقف محمد شريف

الموعد والتشكيل المتوقع لقمة الدوري الإلماني بين باير ليفركوزن وبايرن ميونخ

بنزيما يقود اتحاد جدة أمام الوحدة بالدوري السعودي

موعد مباراة الخليج والتعاون بالدوري السعودي

موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة بالدوري السعودي

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 2 - 2025، أبرزها مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي

مدرب الهلال يشن هجوما على الحكام بعد التعادل أمام الرياض بالدوري السعودي

لازم الجمهور يعرف، ميدو يكشف تفاصيل أزمة الزمالك مع ميشالاك بعد شكوى فيفا
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء في حالة عدم شحن العدادات لمدة شهرين

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 يسجل هذه القيمة

اليوم بدء التقديم، تفاصيل الطرح الجديد من "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

أخبار مصر: زلزال قوي يهز إثيوبيا، صدمة عن مفاوضات زيزو، ناسا تحذر من كارثة قرب مصر، قصة العثور على مخدرات في دم رضيع بالجيزة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 15 فبراير 2025

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم السبت 15 فبراير 2025

أفيقوا، جنرال أمريكي يحذر من حرب إقليمية كبرى في الشرق الأوسط

حماس تهدي أسيرا إسرائيليا قطعة ذهب هدية لابنته

منوعات

المزيد

البرازيل تصبح المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا

لديه 12 ولدًا، مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل تفجر مفاجأة: "أنجبت طفلًا من ماسك"

بمبلغ يفوق الخيال، "أوبن إيه.آي" ترفض عرضًا من ماسك لشراء الشركة

رسالة وردية وقلوب حمراء، ترامب "يهدد" في عيد الحب

المزيد

خدمات

المزيد

رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

قبل عودة العاصفة، الأرصاد تكشف عن مفاجأة في طقس اليوم حتى الإثنين المقبل

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

حكاية القسيسة «بولا وايت» المستشارة الروحية لترامب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية من الدنمارك: وثيقة المدينة أعلى شهادة تضمنت مبادئ ترسيخ العدل

معنى ثبورا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 13 من سورة الفرقان (فيديو)

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية