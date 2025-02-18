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رياضة

كريستيانو رونالدو: أرفض زيادة عدد اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي

كريستيانو رونالدو،فيتو
كريستيانو رونالدو،فيتو

عبّر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، عن إعجابه العميق بالاستثمارات التي تُبذل في القطاع الرياضي بالسعودية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية طموحة لمستقبل الرياضة في البلاد.

وأكد رونالدو في تصريحات إعلامية أن السعودية تعمل بجد على تعزيز الفرق من خلال استثمارها في اللاعبين الصغار والبنية التحتية، وهذا الاستثمار لا يقتصر فقط على شراء اللاعبين، بل يمتد إلى تحسين الأكاديميات والمدارس الرياضية، مما يسهم في خلق بيئة مثالية لجذب المزيد من المواهب الشابة.

 

وتابع كريستيانو: الفكرة القديمة بأن  الدوري السعودي هو دوري للاعتزال قد انتهت ونحن نريد دوريًا أفضل وأكثر تنافسية لأن كأس العالم 2034 قادم وهناك استعدادات لذلك، ولهذا السبب أقول إن الدوري يتطور بطريقة طبيعية وسريعة، وهو جذاب للغاية من وجهة نظري.

 أرفض زيادة عدد الأجانب

وشدد رونالدو: أرفض مقترح زيادة  عدد الأجانب، خاصة وأنه  سيكون هناك عدد أقل من الأماكن اللاعبين السعوديين، وهو أمر لا أوافق عليه بالكامل، لأنني أعتقد أن اللاعبين السعوديين جيدين جدًا.

وكشف رونالدو: أنا أقوم بتنفيذ ركلة جزاء وأنا متوتر، وإذا فشلت في تسجيلها، فأنا أقول "سوء حظ"، وأتابع في المحاولة التالية.

واستكمل حديثه:أنا معتاد على تنفيذ ركلات الجزاء لمدة 20 عامًا، وفي يوم ما إذا لم أقوم بتنفيذها فعلًا، ستقول الناس "ماذا حدث؟ هل أنت خائف؟، لكن اذا فشل أحد في تنفيذ ركلة جزاء، يمكن أن يعطي الكرة لشخص آخر لتسديدها.

وأشار: ذلك لأنك أحيانًا قد يشعر بعدم الاستعداد نفسيا ويمكن أن تختار منح الفرصة لشخص آخر، كما أنه من المهم فهم الضغط الكبير الذي يشعر به اللاعب في مثل هذه اللحظات الفشل ليس سهلًا، خاصة عندما يأتي مع الضغوط الإعلامية والجماهيرية.

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كريستيانو رونالدو كريستيانو كأس العالم 2034 كأس العالم دوري السعودي

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