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وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدارس القوصية للاطمئنان على سير العمل

وكيل تعليم أسيوط
وكيل تعليم أسيوط يتفقد المدارس، فيتو

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، قيادات مديرية وإدارات التربية والتعليم ورؤساء المراكز والأحياء بمتابعة المنظومة التعليمية بالمدارس للوقوف على مدى تقديم الخدمات والاطمئنان على سير العملية التعليمية بالشكل المناسب وتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعليم وفقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المدارس التابعة لإدارة القوصية التعليمية

وأوضح محافظ أسيوط إنه في إطار حرض مديرية التربية والتعليم على متابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس فقد أجرى محمد ابراهيم دسوقي وكيل الوزارة، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المدارس التابعة لإدارة القوصية التعليمية لمتابعة المنظومة التعليمية بها وانتظام سير العمل للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والإلتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية حيث زار مدارس ( بني زيد بوق، علي بن أبي طالب، العروبة الرسمية للغات، مهران خلاف الإعدادية بنات) يرافقه مدراء التعليم الفني والتعليم الثانوي، ومدير إدارة القوصية التعليمية، وفريق متابعة الإدارة التعليمية. 

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حيث قام بمتابعة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وتفقد فصول الصفوف الدراسية، وتابع نسب الحضور والغياب للطلاب ومستوى الطلاب وكشكول الحصة والواجب وأداء الطلاب للتقييمات الأسبوعية، مشيرًا إلى أهمية متابعة مستوى الطلاب في المواد الدراسية وأدائهم للتقييمات الأسبوعية والآليات المتعلقة بأعمال السنة ورصد أي تحديات تعوق القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة وتذليلها وفقًا للإمكانات المتاحة.

 

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