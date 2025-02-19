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توقيع الكشف الطبى على 1096 مريضًا وضمن قافلة علاجية بقرية رأس الخليج في الدقهلية

قافلة طبية، فيتو
قافلة طبية، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزراة صحة الدقهلية عن توقيع الكشف الطبى على نحو 1096 مريضًا وذلك ضمن فعاليات  قافلة علاجية  بقرية رأس الخليج مركز شربين وتحت إشراف الدكتور رامز شوقى  منسق عام القوافل العلاجية.

توقيع الكشف الطبى على نحو 1096 مريضًا 

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة تضمنت نحو 8 عيادات (باطنة   -  جلدية -  اطفال  ،   جراحة،  أسنان، نسا وتنظيم أسرة - رمد - انف واذن )  إلى جانب فريق التثقيف الصحي.

بيان ختامي بجهود القافلة الطبية 


وجاء بيان القافلة كالتالى:
باطنة                233
اطفال               228
جراحة              69
اسنان               63
جلدية              140
رمد                 132
نسا وتنظيم اسرة      84
انف واذن         147

تحاليل وأشعة وجراحات وعلاج علي نفقة الدولة في القافلة 

كما تم  إجراء 158  تحليلًا مختلفًا للمرضى، و87 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلًا عن فحوصات لـ 181 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل 3 حالات للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار قرارين  للعلاج على نفقة الدولة.

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توسيع عدد القوافل الطبية بالمناطق النائية والمحرومة

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة  على توسيع عدد القوافل الطبية بالمناطق النائية والمحرومة علاوة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 50 ندوة تثقيفية بحضور 660 مترددًا

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