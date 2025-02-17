صحة الدقهلية: 11 ألف مواطن استفادوا من خدمات طب الأسنان خلال يناير

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، أن نحو 11250 مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال يناير الماضى، مؤكدا الالتزام التام باشتراطات مكافحة العدوى حفاظًا على صحة الأطباء والمواطنين.

الإحلال وإصلاح لحوالي 5 وحدات أسنان



وأوضح مدكور أنه فيما يتعلق بالبنية التحتية وتطوير المنشآت فقد تم الإحلال وإصلاح لحوالي 5 وحدات أسنان، بالإضافة إلى إجراء مقايسات لنحو لـ4 وحدات أخرى فى (سنجيد - ميت أبو الحسين - الديسة- مستشفى المنزلة )



توزيع أطباء الأسنان من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة

من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو العينين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان أن إدارته كثفت جولاتها المرورية خلال الشهر الماضى والتي تضمنت نحو 35 جولة تفقدية، فضلًا عن توزيع أطباء الأسنان من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة.



ندوة تثقيفية شارك بها ما يقرب من 5661 مواطنا لرفع الوعى والتثقيف الصحي

وأشار أبو العينين إلى أن الإدارة نظمت 1290 ندوة تثقيفية شارك بها ما يقرب من 5661 مواطنا لرفع الوعى والتثقيف الصحي في مجال طب الأسنان، علاوة تدريب أطباء الامتياز عن طريق تنظيم 67محاضرة و61 سيمينار



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