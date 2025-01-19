الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حزن على سوشيال ميديا بعد وفاة طبيبة أسنان في حادث مأساوي بالشرقية (صور)

جنازة الطبيبة الشابة،فيتو
جنازة الطبيبة الشابة،فيتو

سادت حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"بعد وفاة طبيبة أسنان شابة اثر سقوطها اسفل عجـ'ـلات القطار بمحافظة الشرقية عقب عودتها من استلام العمل بقرية جهينة البحرية في يومها الأول وذلك بعد انتقالها من محافظة الغربية.

مصرع طبيبة أسنان صدمها قطار في الشرقية

كما سادت حالة من الحزن الشديد القطاعَ الطبي بمحافظة الشرقية بعد وفاة الطبية الشابة إثر وفاتها في الحادث المأساوي.

وتداول رواد "فيس بوك" صورًا لضحية الحادث الذي وقع قبل ساعات وانهالت المنشورات والتعليقات التي تضمنت عبارات الرثاء والدعاء للمتوفية بالرحمة والمغفرة وأن ينعم الله عز وجل على ذويها بالصبر والسلوان.

مكان الحادث،فيتو
مكان الحادث،فيتو

تشييع جثمان الفقيدة

فيما شيع المئات جنازة الطبيبة الشابة بعد الصلاة عليها بمسجد قرية كفرالحاج عمرالتابعة لمركزفاقوس وتحولت صفحات الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إلى دفتر عزاء كبير ينعى ببالغ الحزن والأسى الطبيبة الراحلة، وعن دماثة أخلاقها ومواقفها الإنسانية النبيلة والكريمة فى التعامل مع جميع زملائها وأهل قريتها.

جنازة الطبيبة الشابة،فيتو
جنازة الطبيبة الشابة،فيتو

وفاة طبيبة اسنان شابة دهسا تحت عجلات قطارفاقوس

البداية كانت بتلقي  الأجهزة الأمنية بالشرقية اخطارا بوقوع حادث اصطدام قطاربفتاة ووفاتها في الحال بناحية محطة قطار جهينة بدائرة مركز شرطة فاقوس.

بانتقال قوة امنية الي مكان الحادث وبالفحص  تبين أنه أثناء عودة الطبيبة من عملها في يومها الأول بالوحدة الصحية بقرية جهينة البحرية وأثناء صعودها القطار المتجه من محطة جهينة بخط “لصالحية القديمة - فاقوس” إلى محل سكنها بفاقوس انزلقت قدمها وسقطت أسفل عجلاته، وتوفيت في الحال.

جرى نقل جثمان المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته.

نقابة اسنان الشرقية تنعي شهيدة العمل

ونعت نقابة أطباء الأسنان محافظة الشرقية، الطبيبة التي وافتها المنية إثر سقوطها أسفل عجلات قطار الصالحية فاقوس بمحطة قطارات قرية جهينة بمركز فاقوس.

ونشرت نقابة أطباء الأسنان بيان عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي نعت فيه الطبيبة المتوفاة جاء فيه: إن الدكتور خالد عامر نقيب أطباء أسنان الشرقية قدم ومجلس النقابة خالص العزاء إلى أطباء أسنان الشرقية وذوي الطبيبة آسيل الدري دفعة 2022 التي وافتها المنية تحت عجلات القطار بقرية جهينة بمركز فاقوس.

نعش الطبيبة الشابة،فيتو
نعش الطبيبة الشابة،فيتو

وأعرب البيان عن حزن النقيب ومجلس نقابة أطباء الأسنان بالشرقية لوفاة الطبية الراحلة داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية ينعي وفاة الدكتورة أسيل الدري فقيدة شباب أطباء الأسنان بفاقوس  

نعى الدكتورهاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتورة أسيل الدري فقيدة شباب أطباء الأسنان والتي وافتها المنية اليوم الأحد إثر حادث آليم أثناء توجهها لاستلام عملها المكلفة به بوحدة طب الأسرة بجهينة، التابعة للإدارة الصحية بفاقوس.

الطبيبة الراحلة،فيتو
الطبيبة الراحلة،فيتو

وقال الدكتور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان له اليوم الحد بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الدكتورهاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وجميع العاملين بالإدارة الصحية بفاقوس، بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الدكتورة أسيل الدري فقيدة شباب أطباء الأسنان، والتي وافتها المنية اليوم الأحد إثر حادث آليم أثناء توجهها لاستلام عملها المكلفة به بوحدة طب الأسرة بجهينة، التابعة للإدارة الصحية بفاقوس.

واختتم وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بيانه بالدعاء للطبيبة المتوفية أن يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته،ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرع طبيبة اسنان دهسا حت عجلات قطارالشرقية جنازة طبيبة اسنان الشرقية أخبار الحوادث حوادث اليوم حوادث محافظة الشرقية

مواد متعلقة

محمد منير في الاستديو لتجهيز أغنية جديدة بتوقيع مصطفى حدوته (صور)

وزيرة التضامن لذوي الهمم: احلموا ووراكم حكومة هتنفذ لكم كل أحلامكم

أسماء سورة ص وفضائلها وسبب النزول وما ورد بشأنها

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد 19-1-2025 بالأسواق المحلية

خطوات التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 والأوراق المطلوبة

ميار نجيب رئيسا لقطاع الإعلام والمسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات

"جاسوس رغم أنفه" لـ محمد مصطفي تشارك في معرض الكتاب 2025
ads

الأكثر قراءة

خناقة مدرسة التجمع، والد الطالبة كرمة يكشف مفاجأة بشأن واقعة الاعتداء

إخلاء سبيل 3 طالبات في واقعة خناقة مدرسة التجمع

الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

مفاجأة صادمة بشأن أعداد استقالات الأطباء يوميا (فيديو)

تمهيدا لإخلاء سبيلهن، ترحيل المتهمات بالاعتداء على زميلتهن بمشاجرة مدرسة لقسم شرطة التجمع

مونديال كرة اليد، مصر تهزم كرواتيا وتحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات

شبورة كثيفة وأمطار، تحذير من حالة الطقس حتى السبت المقبل

آليات جديدة لحذف غير المستحقين للدعم من منظومة التموين

منوعات

المزيد

متاحف إيطالية تقدم خدمات رعاية الكلاب، ما القصة؟

إعلام أمريكي: "منيو" خاصة بالمطاعم والحانات بمناسبة تنصيب ترامب

عصابة احتيال تستعين باسم وريثة العرش الإسباني، ما القصة؟

إجازة هادئة في جبال الألب، الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الأحد 19/1/2025 ؟

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

31,823 ألف دولار للطن سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة ص وفضائلها وسبب النزول وما ورد بشأنها

تفسير حلم البصل في المنام وعلاقته بكشف الأسرار

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟، وما هي الطريقة الصحيحة لتوزيعها؟

المزيد
الجريدة الرسمية