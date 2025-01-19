حزن على سوشيال ميديا بعد وفاة طبيبة أسنان في حادث مأساوي بالشرقية (صور)

سادت حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"بعد وفاة طبيبة أسنان شابة اثر سقوطها اسفل عجـ'ـلات القطار بمحافظة الشرقية عقب عودتها من استلام العمل بقرية جهينة البحرية في يومها الأول وذلك بعد انتقالها من محافظة الغربية.

كما سادت حالة من الحزن الشديد القطاعَ الطبي بمحافظة الشرقية بعد وفاة الطبية الشابة إثر وفاتها في الحادث المأساوي.

وتداول رواد "فيس بوك" صورًا لضحية الحادث الذي وقع قبل ساعات وانهالت المنشورات والتعليقات التي تضمنت عبارات الرثاء والدعاء للمتوفية بالرحمة والمغفرة وأن ينعم الله عز وجل على ذويها بالصبر والسلوان.

مكان الحادث،فيتو

تشييع جثمان الفقيدة

فيما شيع المئات جنازة الطبيبة الشابة بعد الصلاة عليها بمسجد قرية كفرالحاج عمرالتابعة لمركزفاقوس وتحولت صفحات الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إلى دفتر عزاء كبير ينعى ببالغ الحزن والأسى الطبيبة الراحلة، وعن دماثة أخلاقها ومواقفها الإنسانية النبيلة والكريمة فى التعامل مع جميع زملائها وأهل قريتها.

جنازة الطبيبة الشابة،فيتو

وفاة طبيبة اسنان شابة دهسا تحت عجلات قطارفاقوس

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية اخطارا بوقوع حادث اصطدام قطاربفتاة ووفاتها في الحال بناحية محطة قطار جهينة بدائرة مركز شرطة فاقوس.

بانتقال قوة امنية الي مكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء عودة الطبيبة من عملها في يومها الأول بالوحدة الصحية بقرية جهينة البحرية وأثناء صعودها القطار المتجه من محطة جهينة بخط “لصالحية القديمة - فاقوس” إلى محل سكنها بفاقوس انزلقت قدمها وسقطت أسفل عجلاته، وتوفيت في الحال.

جرى نقل جثمان المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته.

نقابة اسنان الشرقية تنعي شهيدة العمل

ونعت نقابة أطباء الأسنان محافظة الشرقية، الطبيبة التي وافتها المنية إثر سقوطها أسفل عجلات قطار الصالحية فاقوس بمحطة قطارات قرية جهينة بمركز فاقوس.

ونشرت نقابة أطباء الأسنان بيان عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي نعت فيه الطبيبة المتوفاة جاء فيه: إن الدكتور خالد عامر نقيب أطباء أسنان الشرقية قدم ومجلس النقابة خالص العزاء إلى أطباء أسنان الشرقية وذوي الطبيبة آسيل الدري دفعة 2022 التي وافتها المنية تحت عجلات القطار بقرية جهينة بمركز فاقوس.

نعش الطبيبة الشابة،فيتو

وأعرب البيان عن حزن النقيب ومجلس نقابة أطباء الأسنان بالشرقية لوفاة الطبية الراحلة داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية ينعي وفاة الدكتورة أسيل الدري فقيدة شباب أطباء الأسنان بفاقوس

نعى الدكتورهاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتورة أسيل الدري فقيدة شباب أطباء الأسنان والتي وافتها المنية اليوم الأحد إثر حادث آليم أثناء توجهها لاستلام عملها المكلفة به بوحدة طب الأسرة بجهينة، التابعة للإدارة الصحية بفاقوس.

الطبيبة الراحلة،فيتو

وقال الدكتور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان له اليوم الحد بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الدكتورهاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وجميع العاملين بالإدارة الصحية بفاقوس، بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الدكتورة أسيل الدري فقيدة شباب أطباء الأسنان، والتي وافتها المنية اليوم الأحد إثر حادث آليم أثناء توجهها لاستلام عملها المكلفة به بوحدة طب الأسرة بجهينة، التابعة للإدارة الصحية بفاقوس.

واختتم وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بيانه بالدعاء للطبيبة المتوفية أن يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته،ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

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