عقب تداول فيديو، القبض على عاطل سرق محتويات سيارات بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل لسرقة محتويات السيارات بمحافظة الإسكندرية.

تابعت أجھزة وزارة الداخلیة، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام أحد الأشخاص بارتكاب واقعة سرقة متعلقات من داخل إحدى السيارات بمنطقة العوائد بالإسكندرية.

وبالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمنطقة المنتزه).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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