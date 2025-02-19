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ثقافة وفنون

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

Sonic the Hedgehog،
Sonic the Hedgehog، فيتو

طرح اليوم فيلم Sonic the Hedgehog 3، للمشاهدة عبر منصة Paramount+ الرقمية، وذلك بعد مُضي ٦ أسابيع من عرضه في صالات السينما، حيث حقق إيرادات كبيرة، بلغت 422 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

تفاصيل فيلم Sonic the Hedgehog 3

فيلم Sonic the Hedgehog 3، حصل على تقييمات إيجابية من النقاد والجمهور.

Der Gesellschaft den Igel vorhalten: „Sonic the Hedgehog“ im Kino

Sonic the Hedgehog 3، من بطولة الممثل الكوميدي الشهير جيم كاري، وكيانو ريفز، وفي هذا الجزء، يخوض "سونيك" برفقة أصدقائه، مغامرة مثيرة لمواجهة خصم غامض، وقوي، يُدعى "شادو"، ويمتلك قوى غير عادية، تجعل من مواجهته تحديًّا غير مسبوق، لفريق سونيك، مما يثير التساؤلات حول كيفية إنقاذهم للعالم.

 

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