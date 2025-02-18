رئيس الإدارة المركزية يناقش ملفات الحماية الاجتماعية في زيارته لتضامن الدقهلية

استقبلت اليوم الدكتورة هالة عبد الرازق جودة وكيل تضامن الدقهلية، الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية والوفد المرافق له من الإدارة العامة للدعم النقدي والعيني بوزارة التضامن الاجتماعي.

وعلي هامش الزيارة تم عقد لقاء موسع بمديري الإدارات الاجتماعية والإخصائيين بالإدارات الاجتماعية.

مظلة الحماية الاجتماعية

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالعمل بمظلة الحماية الاجتماعية، وعدد من التكليفات لمديرى الإدارات، وناقش مديرى الإدارات السلبيات، التى تعوق أداء عملهم، أو تؤثر عليه.

العمل الجماعى أساس النجاح

وأكد "عبد الرحمن " خلال الاجتماع على أن العمل الجماعى أساس النجاح، ونقل تكليفات معالي الوزيرة لمديرى الإدارات الاجتماعية والاخصائين للعمل علي تحقيق رضا المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

فتح حوار مع المنصة والاستماع إلي المقترحات

وفي نهاية الاجتماع تم الإجابة والرد علي كافة استفسارات مديري الادرات من خلال فتح حوار مع المنصة والاستماع الي مقترحاتهم نحو تطوير آليات العمل داخل الادرات والوحدات الاجتماعية.



جاء الاجتماع بحضور اميره محمد على مدير عام الاداره العامه الدعم النقدى،الاستاذ عصام محمد على اخصائى اول بادارة الدعم النقدى، السيد عبد النبى احمد

اخصائى اول بالاداره العامه للبحوث والاستحقاقات، اسماعيل عثمان اخصائى اول بالاداره العامه للدعم العينى،الاستاذ عبدالحميد حمدى عبدالحميد

اخصائى اول بالاداره العامه للدعم النقدى، مدحت عوض مدير ادارة الضمان الاجتماعي واخصائين ادارة الضمان بمديرية تضامن الدقهلية.

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