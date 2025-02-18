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علوم الإسكندرية تفتح تحقيقا حول واقعة تسمم الكلاب والقطط داخل الحرم الجامعي

كلية العلوم جامعة
كلية العلوم جامعة الإسكندرية، فيتو

أصدر اتحاد طلاب كلية العلوم جامعة الإسكندرية بيانا علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول واقعة تسمم القطط والكلاب داخل الحرم الجامعي بالكلية 

قال البيان: إنه بعد ملاحظة الأيام الماضية لواقعة غير أخلاقية، بشأن حادث تسميم الكلاب والقطط المتواجدة داخل حرم الكلية، فقد تم التواصل مع إدارة الكلية وتبين الآتي: 

فتح تحقيق رسمي لمعرفة حيثيات الموقف والمتسبب في تلك الحادثة لاتخاذ الإجراءات اللازمة معه.

 
وأضاف البيان: إنه مع العلم فإن الكلية لا تسمح بتقديم الطعام للكلاب والقطط المتواجدة بالكلية لحماية الحيوانات دون تعرض أي فرد للمضايقات، ولا يمكن في حرم جامعي لصرح عظيم يعنى بالتربية والتعليم وبناء أفراد صالحين للمجتمع الإقدام على مثل هذا الأمر البعيد كل البعد عن الإنسانية

وأوضح البيان،أن إدارة الكلية قامت بتطعيم جميع الحيوانات المتواجدة داخل الحرم الجامعي لحماية الطلاب وحماية الحيوانات وهذا دليل علي ما أن ما يتم نشره هو محاولة لتضليل الطلاب.

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