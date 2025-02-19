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رياضة

مواجهات نارية تنتظر كبار أوروبا في قرعة الدور ثمن النهائي دوري الأبطال

كأس دوري أبطال أوروبا،
كأس دوري أبطال أوروبا، فيتو

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية إجراء قرعة الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا، التي ستقام ظهر الجمعة المقبل، في مدينة نيون السويسرية.

 

8 أندية ضمنت التأهل لربع النهائي

وضمنت 8 فرق التأهل مباشرة إلى الدور ثمن النهائي باحتلالها المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري وهي: ليفربول وبرشلونة وليل وأستون فيلا وأتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن وإنتر وآرسنال.

وعقب انتهاء مباريات أمس الثلاثاء، ضمنت 4 فرق أخرى التأهل للدور ثمن النهائي بعد تجاوزها مرحلة الملحق هي أندية: كلوب بروج البلجيكي بالتفوق على أتالانتا، وفينورد الهولندي بإقصاء ميلان، إضافة إلى بايرن ميونخ الذي تخطى عقبة سيلتك الأسكتلندي إلى جانب بنفيكا بعد تعادله أمام موناكو وهو ما كان يكفيه لحجز بطاقة التأهل.

موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيتو
موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيتو

مواجهات متوقعة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

وبالنظر إلى القرعة فسيواجه برشلونة وليفربول إما بنفيكا أو الفائز من مباراة باريس سان جيرمان وبريست.

أما ليل وأستون فيلا فينتظران مواجهة كلوب بروج أو الفائز من مباراة بروسيا دورتموند وسبورتنج لشبونة.

وينتظر إنتر وآرسنال مواجهة فينورد أو الفائز من مباراة يوفنتوس وأيندهوفن.

وأخيرًا ينتظر أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن مواجهة إما بايرن ميونخ أو الفائز من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد.

وسيتم تحديد مسار جميع الفرق في القرعة حتى المباراة النهائية التي ستقام على ملعب أليانز أرينا.

 

قرعة خاصة لربع ونصف النهائي

وستجرى قرعة خاصة بربع النهائي ونصف النهائي لتحديد الفرق التي ستحتضن مباريات الذهاب على أرضها في نفس اليوم، الجمعة 21 فبراير 

 

مواعيد مباريات ثمن النهائي

وتقام مباريات ذهاب ثمن النهائي يومي 4 و5 مارس، على أن تقام مباريات الإياب يومي 11 و12 من نفس الشهر.

بينما تقام مباريات ذهاب ربع النهائي يومي 8 و9 أبريل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 15 و16 من نفس الشهر.

وتقام مباراتي ذهاب نصف النهائي يوم 29 و30 أبريل، على أن تقام مباراتي الإياب يومي 6 و7 مايو، وأخيرًا يقام النهائي يوم 31 مايو.

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دوري ابطال اوروبا ليفربول برشلونة أتلتيكو مدريد كلوب بروج

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