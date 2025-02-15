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رياضة

أتليتكو يرفض هدية ريال مدريد ويتعادل مع سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

أتلتيكو
أتلتيكو

تعادل فريق أتليتكو مدريد مع نظيره سيلتا فيجو بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

سجل هدف سيلتا فيجو اللاعب إياجو إسباس في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، فيما تعادل أتليتكو مدريد في الدقيقة 80 عن طريق ألكسندر سورلوث.

بهذه النتيجة يحتل أتليتكو مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة خلف ريال مدريد صاحب الـ 51 نقطة.

ريال مدريد يتعادل مع أوساسونا 

وتعادل فريق ريال مدريد مع نظيره أوساسونا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت علي أرضية ملعب "إل سادار" ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

سجل الفرنسي كيليان مبابي هدف ريال مدريد في الدقيقة 14، فيما تعادل أوساسونا عن طريق انتي بوديمير في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

جدير بالذكر أن جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 39.

تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا 

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: فالفيردي، تشواميني، أسينسيو، فران جارسيا.

في خط الوسط: كامافينجا، مودريتش، جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: براهيم دياز، كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور.

وفاز نادي ريال مدريد على أوساسونا، في مباراة الدور الأول في الموسم الحالي من الليجا، بأربعة أهداف دون رد.

بهذه النتيجة وصل ريال مدريد للنقطة رقم 51 في المركز الأول بالدوري الإسباني، في حين أن أوساسونا لديه 32 نقطة، بالمركز السابع في الدوري الإسباني.

 

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