برشلونة يفوز على رايو فاليكانو 0/1 ويتصدر الدوري الإسباني

انتهت مباراة برشلونة أمام ضيفه رايو فاليكانو بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء الإثنين، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن لقاءات الجولة 24 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة في شباك رايو فاليكانو في الدقيقة 28 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة يرفع برشلونة رصيده إلى 51 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وبنفس رصيد ريال مدريد، لكن البرسا يتفوق بفارق الأهداف.

وشهد تشكيل برشلونة بقيادة مديره الفني الألماني هانز فليك، ثباتًا واضحًا على خطى المباريات السابقة، في ظل استمرار الدفع بالثلاثي الهجومي، لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، بينما بقي جوليس كوندي بديلا لصالح هيكتور فورت.

تشكيل برشلونة ورايو فاليكانو

وضم تشكيل الفريقين:

برشلونة: تشيزني - أليخاندرو بالدي - إنييجو مارتينيز - باو كوبارسي - هيكتور فورت - فرينكي دي يونج - جافي - بيدري - رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي.

رايو فاليكانو: باتالا - أندري - تشافاريا - دياز - سيس - إيزي - نتيكا - مومين - ألفارو - دي فروتوس - لوجون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.