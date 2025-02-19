أتالانتا يودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة من كلوب بروج 1/3

انتهت مباراة أتالانتا الإيطالي ضد كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3-1 لبروج الذي صعد إلى دور ثمن النهائي، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، على ملعب جيويس، في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف كلوب بروج في شباك أتالانتا، شمس الدين طالبي في الدقيقتين 3 و27، وفيران جوتجلا في الدقيقة 90+3، بينما أحرز أديمولا لوكمان هدف أتالانتا في الدقيقة 46.

وتعرض رافائيل تولوي لاعب أتالانتا للطرد في الدقيقة 87 من زمن المباراة.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز كلوب بروج أيضا في ملعبه على أتالانتا بنتيجة 2-1.

تشكيل أتالانتا ضد كلوب بروج

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي.

خط الدفاع: رافائيل تولوي، بيرات ديمسيتي، سياد كولاسيناك، دافيد زاباكوستا.

خط الوسط: مارتن دي رون، إيديرسون، ماريو باساليتش، شارل دي كيتيلاري.

خط الهجوم: خوان كوادرادو، ماتيو ريتيجي.

تشكيل كلوب بروج أمام أتالانتا

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه.

خط الدفاع: خواكين سيز، جويل أوردونيز، براندون ميشيل.

خط الوسط: ماكسيم دي كويبر، أردون جاشاري، رافائيل أونيديكا، هانز فاناكن.

خط الهجوم: كريستوس تزوليس، فيران جوتجلا، شمس الدين طالبي.

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