رسائل كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك وهذا ما فعله بشأن بن شرقي ومعلول

الأهلي، قال خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، أن السويسري مارسيل كولر تحدث مع لاعبي النادي الأهلي قبل مران الأمس عن أهمية غلق صفحة مباراة الإسماعيلي والتركيز على مباراة القمة أمام الزمالك وشدد على أن مباريات القمة لها حسابات خاصة مهما كان مستوى الفريقين قبل تلك المباراة.

دراسة مباريات الزمالك الأخيرة

وتابع الغندور في تصريحات تليفزيونية: " طلب كولر من مساعديه تجهيز فيديوهات لمباريات الزمالك الأخيرة وتخصيص جزء من وقت المران اليوم الأربعاء وغد الخميس لمتابعة تلك المباريات مع اللاعبين وطلب أيضًا تجهيز فيديوهات خاصة لبعض اللاعبين من الزمالك".

مران الأهلي استعدادا للزمالك، فيتو

كولر يطمئن على اللاعبين العائدين من الإصابة

واختتم الغندور:"كما طلب كولر من الجهاز الطبي تجهيز ملف كامل عن اللاعبين العائدين من الإصابة لمعرفة مدى قدرته على الاعتماد عليهم في مباراة القمة مثل بن شرقي وعمر كمال وطاهر محمد وعلي معلول".

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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