كولر يرفض المعسكر المغلق قبل موقعة الزمالك

الدوري المصري، رفض مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فكرة الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك المرتقبة السبت القادم، وقرر أن يكون المعسكر ليلة المباراة فقط دون الحاجة لإقامة معسكر قبل القمة بيومين.

ورفض مروان عطية لاعب الأهلي طلب طبيب الأهلي أحمد جاب الله بشأن وضع جبيرة على يده في ظل إصابته بها، كما رفض أيضا إجراء جراحة (الفتاق) في الوقت الحالي من أجل الحفاظ على حظوطه في الاستمرار بتشكيل الاهلي في ظل ضغط المباريات الفترة الحالية.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك السبت القادم في القمة.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الزمالك

حراسة المرمى:محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة وكريم الدبيس.

الوسط:مروان عطية وأكرم توفيق وأفشة.

الهجوم: إمام عاشور وحسين الشحات وجراديشار.

قال مصدر داخل الأهلي: إن ياسر إبراهيم مدافع الفريق يحتاج إلى أسبوعين من أجل إعلان جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية للفريق في ظل إصابته في العضلة الخلفية، حيث ينفذ اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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